El bodegón de Buenos Aires que hace un osobuco riquísimo y a buen precio

Con la recomendación de la influencer @lachichadelbrunch, acá te dejamos la carta para que puedas anotar sus platos:

Además de sus especialidades de vino y la opción de menú sin gluten para todas las opciones podes elegir:

EL RESTAURANTE OCULTO DEL CLUB BELGRANO Hace apenas tres meses abrió este nuevo restaurante adentro del Club Belgrano y los vecinos ya se pasaron la data! Una joyita para conocer en medio de un club con mucho verde una estructura antigua intacta y donde estás resguadado en medio del caos ! Bienvenidos a @lacasonadebelgrano Arribeños 1701 Belgrano CABA! Según el dueño: no es un bodegón ni tampoco cocina gourmet es lo mejor de dos mundos. Es verdad, está un par de escalones más arriba que un bodegón y la verdad sin palabras ! Hay opciones vegetarianas tmb y estacionamiento propio! CON RESERVA! Fuimos en grupo y probamos: Entradas Empanadas Fritas de bondiola, verdeo y provolone con salsita de tomate y una masa épica! Rabas y acá hago un párate porque son top 3 que he probado! Van con una salsa de lima que va muuuuy bien! Las entradas van desde $2500 Vinito de @nicasiavineyards para acompañar Principales y la estrella de la casa es el Osobuco del Rey braseado con 6hs de cocción para TRES PERSONAS y un puré cremoso del amor Sip, de los más ricos que he probado ! Te lo sirven con el mismo jugo del osobuco, obligado para pedir Raviolones de cordero en su jugo de cocción los que tenes que pedir si preferís pasta y el santo Risotto a la tinta de calamar que es nuevo en carta! Principales desde $6000 excepto el Osobuco para 3 personas que cuesta $20 mil es decir $6000 x cabeza si o si para compartir porque es mucho! Ah! Y si queres hay FLAN FAMILIAR de postre que no había visto nunca! Literal te traen una fuente Ahora ya saben el secreto que guarda el Club Belgrano y su nuevo restaurante una nueva joyita para visitar y pasarle la data a tu amigui del barrio! #cena #carne #pasta #restaurante #buenosairesargentina #belgrano #foodie