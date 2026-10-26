El "call center" de las cárceles: así operan los presos para estafar a sus víctimas
Una banda realizó más de 10 mil llamados extorsivos en cuatro meses. Se allanaron tres cárceles bonaerenses y se dio con los responsables.
Una investigación permitió desbaratar una banda criminal que operaba desde cárceles bonaerenses y durante cuatro meses realizó más de diez mil estafas telefónicas bajo la modalidad de "cuento del tío". Tras la identificación de los presos involucrados, se conoció un audio que permite comprobar cómo actuaba la organización.
Todo se descubrió a partir de la intervención del fiscal Mariano Moyano, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 13 de Mar del Plata, a raíz de varias denuncias por hechos de similares características.
El audio de una de las estafas telefónicas
El modus operandi del "call center carcelario" se basaba en llamar a las víctimas y darles falsos avisos sobre familiares detenidos o involucrados en accidentes, llamados de supuestos funcionarios policiales y bancarios, y comunicaciones en las que una persona simulaba ser el hijo o sobrino de la víctima y pedía cambiarle dólares o una transferencia para una urgencia.
La investigación permitió establecer que detrás de esas comunicaciones operaba una banda criminal integrada por presos alojados en tres unidades penitenciarias: la Unidad Penal N°1 de Olmos y en la N°44 y N°15 de Batán.
Mediante informes de las empresas de telefonía se pudo determinar que entre el 4 de junio y el 8 de julio, los presos de Olmos efectuaron 5.058 llamados a diferentes zonas del país. Entre el 4 de agosto y el 8 de octubre hicieron otros 5.283.
La organización no se limitaba a Mar del Plata. De acuerdo con la investigación, también habría operado en otras provincias como Neuquén, Mendoza, Córdoba y Salta. La banda también estaría vinculada con robos bajo la modalidad de entraderas.
Los tres presos involucrados en la banda del "call center" de las cárceles
Con las pruebas reunidas, el jueves pasado, personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Mar del Plata, con la colaboración de efectivos de la DDI de La Plata llevaron a cabo allanamientos simultáneos en la Unidad Penal N°1 de Olmos y en la N°44 y N°15 de Batán.
Como resultado de los operativos, se determinó la participación de Hugo Franco Miguel, de 62 años, alias "el Gitano", quien se encontraba detenido en la cárcel de Olmos y fue identificado como el hombre que se hacía pasar por el “subcomisario Gutiérrez” y realizaba llamadas telefónicas para concretar engaños.
También identificaron a su compañero de celda, Joel Hugo Aguirre, de 24 años. Dentro del lugar secuestraron cuatro celulares y dos tarjetas SIM. El tercer preso señalado es Alejandro Demetrio Rosales, alojado en la prisión de Batán.
A raíz de las pruebas y los allanamientos, el fiscal Moyano remarcó las autoridades deben prohibir de forma urgente el uso de celulares a los presos en las cárceles de la provincia de Buenos Aires.
“Dicha medida debe ser materializada en pos de procurar evitar que se sigan planificando y ejecutando hechos ilícitos como estafas, defraudaciones informáticas, extorsiones, coacciones y robos agravados por internos de unidades carcelarias", sostuvo.
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