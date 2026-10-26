El "call center" de las cárceles: así operan los presos para estafar a sus víctimas

La organización no se limitaba a Mar del Plata. De acuerdo con la investigación, también habría operado en otras provincias como Neuquén, Mendoza, Córdoba y Salta. La banda también estaría vinculada con robos bajo la modalidad de entraderas.

Los tres presos involucrados en la banda del "call center" de las cárceles

Se secuestraron ocho celulares y varias tarjetas SIM

Con las pruebas reunidas, el jueves pasado, personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Mar del Plata, con la colaboración de efectivos de la DDI de La Plata llevaron a cabo allanamientos simultáneos en la Unidad Penal N°1 de Olmos y en la N°44 y N°15 de Batán.

Uno de los detenidos

Como resultado de los operativos, se determinó la participación de Hugo Franco Miguel, de 62 años, alias "el Gitano", quien se encontraba detenido en la cárcel de Olmos y fue identificado como el hombre que se hacía pasar por el “subcomisario Gutiérrez” y realizaba llamadas telefónicas para concretar engaños.

También identificaron a su compañero de celda, Joel Hugo Aguirre, de 24 años. Dentro del lugar secuestraron cuatro celulares y dos tarjetas SIM. El tercer preso señalado es Alejandro Demetrio Rosales, alojado en la prisión de Batán.

A raíz de las pruebas y los allanamientos, el fiscal Moyano remarcó las autoridades deben prohibir de forma urgente el uso de celulares a los presos en las cárceles de la provincia de Buenos Aires.

“Dicha medida debe ser materializada en pos de procurar evitar que se sigan planificando y ejecutando hechos ilícitos como estafas, defraudaciones informáticas, extorsiones, coacciones y robos agravados por internos de unidades carcelarias", sostuvo.