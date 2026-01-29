Aumentó 10% la cantidad de argentinos que solicitaron la residencia permanente en Paraguay
Las buenas relaciones con el país vecino y las condiciones actuales en Argentina parecieran haber impulsado a más de uno a dar el salto.
Al menos 4.366 ciudadanos argentinos pidieron el permiso de residencia permanente en Paraguay durante 2025, lo que representa un aumento del 10% en la cantidad de solicitudes con respecto al año anterior.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) de Paraguay publicó su informe poblacional en el que consta que la colectividad argentina creció de manera sostenida en los últimos años hasta convertirse en la más prominente del país con un total de 65.035 miembros radicados de manera oficial.
A pesar de lo que desearían algunos funcionarios de uno y otro lado de la frontera, la cercanía cultural, histórica y comercial entre Argentina y Paraguay propició el arraigo por motivos laborales, en principio, además de las decisiones personales.
Pero Argentina no es el único país que aportó inmigrantes a Paraguay este año: la Dirección Nacional de Migraciones informó que durante 2025 se recibieron 47.687 solicitudes, lo que representa un incremento del 63% respecto a 2024.
Las cifras, reproducidas en el sitio LPO, dan cuenta de los pedidos de residencia formulados por ciudadanos estadounidenses, alemanes, españoles, venezolanos, rusos, franceses, neerlandeses, bolivianos y, sobre todo, de brasileños, que representan el 58% de los aspirantes con 23.526 formularios presentados.
De hecho, sólo en los primeros 20 días de enero de 2026 ya se registró una suba del 79% en pedidos de residencia permanente en Paraguay con respecto al mismo mes pero de 2025, lo que marca que cada vez más personas eligen el país vecino para radicarse y no sólo para visitar o hacer compras por el día.
Tanto el INE como el ente de Migraciones de Paraguay tienen registros de un aumento del 200% en la cantidad de solicitudes de residencia permanente que se presentaron entre 2015 y 2025.
En el caso de la colectividad argentina, el crecimiento es sostenido desde hace 20 años, aunque el último pico notable se registró en 1992, con un incremento del 40% en la cantidad de pedidos de residencia.
