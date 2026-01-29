Aumentó 10% la cantidad de argentinos que solicitaron la residencia permanente en Paraguay

milei paraguay

Las cifras, reproducidas en el sitio LPO, dan cuenta de los pedidos de residencia formulados por ciudadanos estadounidenses, alemanes, españoles, venezolanos, rusos, franceses, neerlandeses, bolivianos y, sobre todo, de brasileños, que representan el 58% de los aspirantes con 23.526 formularios presentados.

De hecho, sólo en los primeros 20 días de enero de 2026 ya se registró una suba del 79% en pedidos de residencia permanente en Paraguay con respecto al mismo mes pero de 2025, lo que marca que cada vez más personas eligen el país vecino para radicarse y no sólo para visitar o hacer compras por el día.

Tanto el INE como el ente de Migraciones de Paraguay tienen registros de un aumento del 200% en la cantidad de solicitudes de residencia permanente que se presentaron entre 2015 y 2025.

En el caso de la colectividad argentina, el crecimiento es sostenido desde hace 20 años, aunque el último pico notable se registró en 1992, con un incremento del 40% en la cantidad de pedidos de residencia.