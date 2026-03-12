El CONICET transmitió en vivo el crecimiento de un pichón de águila coronada en La Pampa

aguila coronada conicet

Yupanqui tiene más de 60 días y cuando se sintió seguro empezó a aletear primero y después, a hacer vuelos cortos, informó el sitio Infohuella, de La Pampa.

La destrucción de su hábitat y la caza furtiva lograron poner en aprietos al águila coronada, pero un pichón observa el mundo desde un caldén solitario y, gracias a los esfuerzos de los científicos que armaron la "expedición remota", el público puede ver su desarrollo, su crecimiento y sus primeros movimientos solo.