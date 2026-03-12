El CONICET transmitió en vivo el crecimiento de un pichón de águila coronada en La Pampa
Científicos del CONICET unieron fuerzas con CECARA para mostrarle al mundo cómo es el nido de una de las especies de águila más raras -y en peligro- del mundo.
Nada más difícil que aprender a volar y dejar el nido familiar. Para muestra, la experiencia de un pichón de águila coronada que protagoniza el streaming más reciente del CONICET en conjunto con el Centro para el Estudio y Conservación de las Aves Rapaces en Argentina (CECARA).
El águila coronada (Buteogallus coronatus) también es conocida como águila del Chaco o de Azara. Desde CECARA, que depende de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de La Pampa, explicaron que existen menos de 1000 individuos, lo que la convierte en una especie en peligro crítico de extinción.
"Su población global se estima en menos de mil individuos reproductores, distribuidos entre Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay. Debido a que solo ponen un huevo por intento reproductivo, cada pichón es una esperanza vital para la supervivencia de la especie", señalaron desde el organismo de La Pampa.
Por eso las cámaras están apostadas en un nido en medio de un campo en La Reforma, una localidad del oeste pampeano, donde el viento amenaza con llevarse todo puesto y si no puede, lo deja al ras del suelo.
De hecho, el clima y el suelo de la región fueron los principales obstáculos para instalar las cámaras y el internet que le permitirá al equipo del CONICET y CECARA estudiar a Yupanqui, que es como se llama el pichón de águila.
Yupanqui tiene más de 60 días y cuando se sintió seguro empezó a aletear primero y después, a hacer vuelos cortos, informó el sitio Infohuella, de La Pampa.
La destrucción de su hábitat y la caza furtiva lograron poner en aprietos al águila coronada, pero un pichón observa el mundo desde un caldén solitario y, gracias a los esfuerzos de los científicos que armaron la "expedición remota", el público puede ver su desarrollo, su crecimiento y sus primeros movimientos solo.
