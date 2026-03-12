La emoción de Nahuel Gallo: pudo llevar al jardín a su hijo por primera vez tras volver de Venezuela

Gómez, que está radicada en la Argentina, se convirtió en una figura central de la campaña para la liberación de su marido. De hecho, el gendarme logró comunicarse con ella después de casi 15 meses cuando estaba al aire en una radio de Buenos Aires.

"Al final, incluso los días caóticos tienen algo hermoso: volver a vivir esos momentos simples que tanto soñamos", reflexionó la mujer.

Todavía hay un argentino detenido en Venezuela

Cancillería argentina todavía mantiene el reclamo de la liberación del abogado Germán Giuliani, que lleva 294 días detenido en Venezuela.

Giuliani estuvo 12 días desaparecido a partir de su detención, que fue el 22 de mayo de 2025, y en la actualidad su familia sólo tiene como dato certero que se encuentra retenido en el Internado Judicial Yare II.

Además de pedir por su liberación, la familia aseguró que la detención del abogado es arbitraria, que enfrenta cargos falsos y que se le negó su justa defensa.