La emoción de Nahuel Gallo: pudo llevar al jardín a su hijo por primera vez tras volver de Venezuela
El gendarme que estuvo más de un año detenido de manera arbitraria en Venezuela retomó la rutina con su familia en Argentina, y eso incluye ir a clases.
Tras pasar más de un año detenido de manera arbitraria en Venezuela Nahuel Gallo vivió varias "primeras veces", la mayoría con su familia. Y este jueves se sumó otra, la de ir al jardín con su hijo de tres años.
"Hoy vivimos uno de esos momentos tan simples de la vida diaria... pero que para nosotros significa muchísimo: Nahuel pudo llevar por primera vez a Víctor al jardín", contó María Alexandra Gómez, la esposa del gendarme.
A través de un emocionante mensaje de X la venezolana contó que su hijo "decidió que quedarse no estaba dentro de sus planes", por lo que "hubo abrazos extra, caritas de 'yo de aquí no me separo' y un proceso de adaptación... digamos... un poquito más largo de lo previsto".
"Pero así son estos primeros pasos", convino Gómez. "De a poco iremos encontrando el ritmo, aprendiendo juntos y sumando pequeñas rutinas que antes parecían tan lejanas", agregó.
La incertidumbre del pequeño no era para menos: estuvo 15 meses sin ver a su papá porque el gendarme fue detenido cuando intentaba entrar a Venezuela desde Colombia y permaneció todo ese tiempo aislado en un centro de detención de Caracas conocido como El Rodeo I.
Gómez, que está radicada en la Argentina, se convirtió en una figura central de la campaña para la liberación de su marido. De hecho, el gendarme logró comunicarse con ella después de casi 15 meses cuando estaba al aire en una radio de Buenos Aires.
"Al final, incluso los días caóticos tienen algo hermoso: volver a vivir esos momentos simples que tanto soñamos", reflexionó la mujer.
Todavía hay un argentino detenido en Venezuela
Cancillería argentina todavía mantiene el reclamo de la liberación del abogado Germán Giuliani, que lleva 294 días detenido en Venezuela.
Giuliani estuvo 12 días desaparecido a partir de su detención, que fue el 22 de mayo de 2025, y en la actualidad su familia sólo tiene como dato certero que se encuentra retenido en el Internado Judicial Yare II.
Además de pedir por su liberación, la familia aseguró que la detención del abogado es arbitraria, que enfrenta cargos falsos y que se le negó su justa defensa.
