El contundente pedido del papá del joven asesinado por una patota en Ituzaingó

Los restos de Ezequiel fueron despedidos ayer por familiares y amigos en la localidad de Morón, de donde era oriundo. Todos pidieron justicia por el crimen. Su tío, Mario, reclamó que “no hay consecuencias” para los menores que cometen este tipo de delitos. “¿Qué lo frena a él para mañana a salir a matar a plena luz del día si no tiene consecuencias? Que no salgan más. Hagan más cárceles”, pidió.

detenidos crimen ituzaingo Por el crimen de Ezequiel Altamira fueron detenidos un chico de 14 años, otro de 17 y otro de 19

Horas más tarde, Sebastián, padre del menor asesinado, reclamó que “los asesinos tengan la mayor de las condenas”: “Ezequiel Andrés Altamira, es mi hijo hoy lo tuve que despedir entre lágrimas y un dolor inmenso. Nos arrebataron del corazón la vida de nuestro hijo”, escribió el hombre a través de su cuenta de Facebook.

“Pido mayor difusión para que los asesinos de mi hijo tengan la mayor de las condenas, el asesino mayor tiene que pagar por este dolor. Los menores si no pagan que lo hagan sus padres, por crear asesinos. Pido a las autoridades correspondientes la mayor difusión”, publicó.

crimen ituzaingo ezequiel altamira.png Golpiza, robo y asesinato en Ituzaingó: el desesperado pedido del padre de Ezequiel Altamira

Por su parte Paola, madre de Ezequiel, también expresó su dolor respecto a la situación procesal de los detenidos: “Como son menores, yo sé en qué termina esto... Sé que hay que cuidarlos y con la misma lógica creo que hay que cuidar a los menores que son testigos y que son amigos de mi hijo, que estaban en mi casa todos los días, que los conozco de muy chiquitos, los vi crecer, lo amaron y me lo demostraron. Lo que prometí que los voy a cuidar para que puedan declarar tranquilos y que puedan reanudar su vida”, dijo en diálogo con Telenoche.

Además, la mujer advirtió que su hijo "no fue asistido como tendría que haber sido" y que quiere saber "quiénes son los responsables".

"La culpa no la tienen los niños, la tienen las madres, los padres, quienes los crían. Esos chicos no salen a molestar sin haberlo aprendido de alguien, de un mayor. Yo soy mamá de un chico de 16 y no sé cuántos adolescentes vi en el velorio de mi hijo, sanos. No es el error de los chicos, el error es de quienes los crían. Yo necesito que los cuidemos a los que son sanos. A los que no sirven, que vean cómo lo arreglan, ya no es mi problema", expresó.

Asesinato de Ezequiel Altamira en Ituzaingó: "¿Por qué no llamaron a la Policía o a una ambulancia?"

asesinato ituzaingo

Ezequiel fue atacado el sábado por la madrugada cuando se encontraba con amigos esperando un remise en la plaza ubicada a metros del boliche “The Club - anteriormente conocido como “Club Leloir” -. Toda la secuencia quedó registrada en un video donde se ve cómo el adolescente fue golpeado por otro grupo de jóvenes que, tras dejarlo tirado en el piso, le robaron el celular y escaparon. IMÁGENES SENSIBLES.

crimen joven ituzaingo

"Lo que entendemos nosotros, por lo que nos contaron los chicos, es que al momento del ataque dos amigos de Ezequiel se van corriendo al boliche para pedir ayuda y vuelven dos personas de seguridad del boliche. Y una mujer que lo asiste a Ezequiel, no sabemos si es personal de salud que trabaja en el boliche, creemos que es enfermera", contó Mario, tío del adolescente.

"Lo logra reincorporar, le hace preguntas para ubicarlo en tiempo y espacio, le pregunta cómo se llama, de dónde es, dónde está. La mujer y los de seguridad evidencian que Ezequiel estaba alcoholizado, les piden a los amigos que no lo dejen dormir por dos horas y los dejan ir", agregó.

En ese sentido, remarcaron que "nunca llegó la ambulancia" y que tampoco pudieron dar con la mujer que asistió al adolescente. "Nos preguntamos es por qué no llamaron a la Policía o a una ambulancia. Si lo hubieran atendido, quizás mi sobrino hubiera tenido una oportunidad", lamentó Mario en diálogo con Clarín.

Al igual que los padres de Ezequiel, su tío insistió en la culpabilidad de todos los involucrados: "Todo el grupo salió a robar, los mayores también tienen que pagar porque estaban ahí, le tiran todo al menor porque saben que no pasa nada. Tienen que saber que hay consecuencias".