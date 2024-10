El dolor de la familia del adolescente que asesinaron en Ituzaingó para robarle el celular

Las cámaras de seguridad permitieron determinar que, de la patota, uno de los criminales golpeó a Ezequiel con una manopla, lo que le provocó la pérdida del conocimiento. Ahí aprovecharon para robarle el celular y se escaparon corriendo. Si bien la víctima recuperó la conciencia y pudo dirigirse a la casa de uno de sus amigos para dormir, horas más tarde, se descompensó y luego falleció.

El pedido de la familia sobre los detenidos: “Que no salgan más”

crimen joven ituzaingo Crimen en Ituzaingó: el pedido de la familia de Ezequiel

Familiares y amigos de Ezequiel despedían sus restos este lunes por la mañana en la localidad de Morón. En diálogo con la prensa presente en el lugar, Mario, tío de la víctima, expuso su indignación respecto a la falta de consecuencias legales para los menores que cometen un asesinato.

“Ayer escuché que el menor de 14 años va a salir. No hay consecuencias. ¿Qué lo frena a él mañana a salir a matar a plena luz del día si no tiene consecuencias? Que no salgan más. Hagan más cárceles. En algún momento se va a terminar. El problema es que no hay consecuencias. Solo espero que no salgan más. En algún momento tenemos que decir basta, no puede ser que se vaya a la casa porque tiene 14 años”, expuso el hombre.

Y agregó: “Si un pibe sale con un pedazo de fierro en la mano, por más que tenga 14 años, ya es consciente de que lastima si le pega a una persona. La edad en este caso, para mí, es relativa. Todos tuvimos 14 años. Los chicos hoy son mucho más vivos que antes y no tienen códigos. Ya no es una cuestión de edad”.

Respecto a los sospechosos, contó que los propios vecinos del lugar saben que “se dedican a eso” y “los fines de semanas esperan a la salida del boliche para ir a arrebatar lo que puedan en modo piraña”.

Al momento de recordar a su sobrino, con mucha emoción expresó: “Ezequiel era bueno. Ayer teníamos entre 60 o 70 amigos. No tenía maldad, era un chico extra normal, no tenía ganas de discutir y jamás se peleó con nadie porque para él no tenía sentido la violencia. 16 años de bondad, de ser un pibe normal que quería tener una vida normal”.

Quiénes son los detenidos por el crimen de Ezequiel Altamira en Ituzaingó

crimen joven ituzaingo Los movimientos de los sospechosos después de cometer el crimen

Fuentes policiales informaron que tres adolescentes de 19, 17 y 14 años fueron detenidos por el crimen de Ezequiel Altamira en Ituzaingó. El caso fue caratulado como homicidio en ocasión de robo.

crimen joven ituzaingo

La Justicia señaló al menor de 14 años como principal sospechoso por el crimen. Debido a su edad, no es punible, por lo que se le otorgó una medida de seguridad y fue alojado en un instituto de régimen cerrado.

La investigación es llevada adelante por la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°1, dirigida por Guillermo Rodríguez Rey, y avalada por la jueza de Garantías N°2 Cecilia Drago.

crimen joven ituzaingo

Las cámaras de seguridad permitieron determinar el recorrido previo de los autores del crimen y sus movimientos posteriores. Así, personal de EPDS Ituzaingó realizó un allanamiento en la vivienda en la cual se habían escondido los cuatro delincuentes. En el lugar secuestraron vestimenta y calzado utilizado al momento del hecho.

crimen joven ituzaingo