El costo de vida sube a partir de julio: llegan aumentos en transporte, alquileres, prepagas y servicios

Prepagas

Colegios privados: las cuotas en educación privada en los niveles inicial, primario y secundario subirían en julio para familias del AMBA. La novedad no fue comunicada de manera formal, pero se asume por la paritaria docente, que en mayo significó un incremento del 3,5% en la provincia de Buenos Aires y del 5% en CABA.

COLEGIO PRIVADO AULA

Luz: Edenor y Edesur aplicarán aumentos del 1,5% para clientes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), pero podrían producirse cambios en el mecanismo de actualización dado que en julio termina el período de emergencia energética dispuesto por el Gobierno.

subsidios tarifas luz y gas

Gas: las tarifas de Metrogas y Naturgy Ban están sujetas al cuadro dispuesto por ENARGAS, que será publicado el 1o de julio en el Boletín Oficial, pero en principio las facturas de junio a pagar el mes que viene tendrán 2,81%, aún con la bonificación adicional del 25% sobre el consumo subsidiado.

gas tarifa tarifazo

Agua: AySA subirá un 3% en julio para clientes ubicados en el AMBA, pero se mantendrán las tarifas sociales y los descuentos para hogares de menores recursos.

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Combustibles: la legislación vigente marca una nueva actualización de los impuestos sobre los combustibles para julio, así que todavía podrían verse aumentos. más allá del buffer de precios que YPF aplicó y el resto de las estaciones de servicio acató para mantener las tarifas de nafta y gasoil, informó el sitio Ámbito.

estacion de servicio nafta combustibles

VTV en la provincia de Buenos Aires:

Autos de hasta 2.500 kilos: $97.057,65

Vehículos pesados (más de 2.500 kilos): $174.600

Motos: $38.801, según cilindrada

VTV en la Ciudad de Buenos Aires:

Autos: $96.968

Motos: $36.459

peaje

Peajes: en autopistas de la Ciudad de Buenos Aires se aplicará un aumento del 4,1% en las tarifas, mientras que en la Autopista 25 de Mayo y Perito Moreno, los vehículos livianos pagarán $4.613,65 en horario normal y $6.538,29 en hora pico.

En las autopistas Illia, Retiro II, Sarmiento y Salguero, el peaje para vehículos livianos arrancará en $1.922,15 en horario normal y $2.718,21 en hora pico, mientras que por el Paseo del Bajo la tarifa para livianos y motos será de $10.208,25.

subte tren colectivo transporte

Subte: el boleto subirá un 4,1% a partir del 1° de julio para llegar a $1.621 pagando con una tarjeta SUBE registrada. Con cualquier otro medio de pago saldrá $2.541 por viaje, aunque se mantienen vigentes la tarifa social, en $567, y la estudiantil, en $226.

Trenes: los servicios del AMBA tendrán un aumento del 8,6% a partir de julio, y las nuevas tarifas con SUBE registrada, por lo que la primera sección (hasta 12 km) costará $380; la segunda sección (12 a 24 km), $530; la tercera sección (más de 24 km), $660; y el pago en efectivo tendrá un valor único de $1400.

Colectivos en el AMBA: tanto las líneas bajo la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires como las que dependen del Gobierno bonaerense tendrán un incremento del 4,1% en julio, y sus tarifas contemplarán la distancia y el medio de pago. Se mantendrán no sólo los boletos especiales sino también el descuento por uso de tarjeta SUBE.

Líneas en la Provincia de Buenos Aires, con SUBE registrada:

Boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): $1.059,28

Tramo de 3 a 6 km: $1.189,39

Tramo de 6 a 12 km: $1.321,55

Viajes de 12 a 27 km: $1.585,89

Viajes de más de 27 km: $1.864,45

Líneas de la Ciudad de Buenos Aires, con SUBE registrada:

Boleto mínimo de hasta 3 km: $820,60

Tramo de 3 a 6 km: $911,42

Tramo de 6 a 12 km: $981,83

Tramo de 12 a 27 km: $1.052,34