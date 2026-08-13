Por qué hay paro de colectivos de la UTA: qué dice el acta firmada por FATAP y el Minsterio de Capital Humano
El acta del Ministerio de Capital Humano reveló los duros cruces entre las partes que derivaron en el inminente paro de colectivos de la UTA en el interior.
La audiencia virtual ante la Secretaría de Trabajo dependiente del Ministerio de Capital Humano dejó al descubierto el profundo estancamiento de la paritaria entre el gremio y las empresas del interior. Ante la falta de ofertas salariales concretas tras noventa días de diálogo, la UTA confirmó el paro de colectivos por 24 horas.
Los reclamos de FATAP y el pedido de conciliación ante el paro de colectivos
Durante el encuentro encabezado por el Ministerio de Capital Humano, la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) expuso la extrema gravedad económica que atraviesan las empresas del interior. Según consta en el documento oficial, la entidad patronal justificó su imposibilidad de realizar una propuesta salarial debido al aumento de combustibles, repuestos y seguros, sumado a la caída de pasajeros y a la profunda asimetría de subsidios con respecto al AMBA.
Frente a este escenario, las empresas solicitaron la creación de una Mesa Federal Interjurisdiccional, la posible apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis y reclamaron formalmente que la Secretaría de Trabajo dicte la conciliación obligatoria bajo la Ley 14.786 para frenar la huelga anunciada.
IMPORTANTE: A qué hora empieza el paro nacional del 14 de agosto
La dura postura de la UTA y la fecha fijada por Capital Humano
Por su parte, la representación sindical rechazó de manera contundente los argumentos empresarios y calificó la situación como "insostenible". Desde el gremio remarcaron que los trabajadores no pueden continuar soportando el deterioro del poder adquisitivo mientras las compañías supeditan los sueldos a la discusión tarifaria o al envío de fondos estatales.
Al no recibir un ofrecimiento de recomposición habida cuenta de noventa días de tratativas, el sindicato ratificó el cese de tareas de corta y media distancia en todas las provincias desde las 00:00 horas de este viernes 14 de agosto. Tras escuchar a ambas partes, el funcionario interviniente convocó a una nueva audiencia virtual para el próximo miércoles 19 de agosto a las 13:00 horas.
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