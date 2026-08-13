Por qué hay paro de colectivos de la UTA: qué dice el acta firmada por FATAP y el Minsterio de Capital Humano

Los reclamos de FATAP y el pedido de conciliación ante el paro de colectivos

Durante el encuentro encabezado por el Ministerio de Capital Humano, la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) expuso la extrema gravedad económica que atraviesan las empresas del interior. Según consta en el documento oficial, la entidad patronal justificó su imposibilidad de realizar una propuesta salarial debido al aumento de combustibles, repuestos y seguros, sumado a la caída de pasajeros y a la profunda asimetría de subsidios con respecto al AMBA.