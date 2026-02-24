Andrea del Boca, la reina del drama: así explotó en llanto a un día de ingresar a la casa de Gran Hermano
Fiel a su estilo artístico, la actriz mostró toda su sensibilidad, a tan sólo unas horas de haber pisado la casa más famosa del país, y se volvió viral. Mirá.
Una nueva edición del reality más famoso del mundo comenzó: Gran Hermano Generación Dorada. Con su inicio a todo dar este lunes, una de las principales sorpresas fue el ingreso de Andrea del Boca, la reconocida actriz que ha sabido brillar en distintas telenovelas cargadas de drama.
Justamente, esa facilidad para interpretar un rol dramático parece haberla trasladado a la vida real y, en especial, a la competencia de convivencia de Telefe, dado que la actriz ya tuvo su primer llanto en lo que va de programa. Con apenas horas dentro de la casa más famosa del país, Del Boca se viralizó por mostrar toda su vulnerabilidad, mientras observaba un almohadón con la cara de su hija.
Mirá:
Quién es el nuevo admirador de Andrea del Boca en la casa de Gran Hermano
Durante la emisión de A la Barbarossa, la panelista Pía Shaw presentó un clip del material exclusivo de las cámaras en vivo. En el registro, captado alrededor de las 7:00 de la mañana, se escucha a Eduardo Carrera -exparticipante de la edición 2003- confesar abiertamente su atracción por la actriz Andrea Del Boca.
El origen de esta confesión fue una charla íntima con Nicki Sícaro, amigo de Ian Lucas, justo después de que este admitiera su interés por Lolo Poggio. Fue allí donde Carrera se sinceró, aunque reconoció que todavía no se atreve a avanzar con ella en los eventos.
La química entre ambos quedó sellada desde el primer encuentro: cuando el actor entró a la casa, el cruce de miradas fue tan intenso que dejó a Andrea Del Boca visiblemente nerviosa. "¡Ay, qué mirada!", soltó la actriz, sonrojada ante la persistente atención de Carrera.
