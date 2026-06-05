Incidentes entre fanáticos de Indio Solari y la Gendarmería en las afueras de su casa en Parque Leloir
Ricoteros realizan una vigilia en las inmediaciones de la casa del fallecido artista, junto a un importante operativo de seguirdad.
Tras la firme negativa del Gobierno nacional de habilitar edificios públicos emblemáticos como la Casa Rosada o el Congreso de la Nación para realizar un velatorio masivo, cientos de fanáticos de Indio Solari tomaron la decisión de movilizarse de forma masiva hacia la última residencia del artista para brindarle su propio adiós.
De esta manera, lo que comenzó como una vigilia pacífica y cargada de dolor mutó en un escenario de extrema tensión.
El enorme flujo de personas concentrado en la localidad de Ituzaingó colapsó los accesos a la vivienda de Parque Leloir, transformando la fisonomía del coqueto barrio del oeste bonaerense en el epicentro de una furiosa e improvisada "misa ricotera".
Enfrentamientos, vallas caídas y desborde en la casa de Indio Solari
La alarmante cantidad de seguidores obligó a un fuerte despliegue de las fuerzas de seguridad nacionales para contener a la multitud. En las últimas horas, y si bien la vigilia se realizaba en paz, la tensión escaló de manera drástica y se registraron los primeros incidentes graves entre un sector de los fieles ricoteros y efectivos de la Gendarmería Nacional.
Descontentos con el fuerte vallado dispuesto en las inmediaciones de la calle General José Aguirre, un grupo de manifestantes comenzó a empujar y tirar las vallas de seguridad para intentar acercarse a las puertas de la propiedad.
Para muchos de los presentes, el desborde es la consecuencia directa de las decisiones oficiales. Ante la falta de una capilla ardiente institucional que permitiera canalizar de forma organizada el dolor de las mayorías, el refugio del ídolo se convirtió de manera inevitable en el único punto de descarga para una marea humana que se niega a procesar la pérdida de su máximo referente en el anonimato.
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