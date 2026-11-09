El detalle de los regalos que Javier Milei le hizo al papa León XIV
El presidente de la Nación recibió al sumo pontífice y le entregó algunos regalos especiales con detalles a tener en cuenta.
En el marco de la histórica visita apostólica del papa León XIV a la República Argentina, el encuentro oficial celebrado en la Casa Rosada con el presidente Javier Milei incluyó el habitual e importante intercambio de obsequios institucionales. Ambos mandatarios se entregaron piezas de elevado valor simbólico, artístico e histórico que reflejan el vínculo entre la Santa Sede y la nación argentina, destacándose la presencia de la orfebrería local y joyas del grabado vaticano del siglo XVIII.
Por un lado, el jefe de Estado argentino agasajó al sumo pontífice con dos piezas únicas elaboradas especialmente para la ocasión por un orfebre nacional. En respuesta, el Santo Padre sorprendió al presidente con una obra artística de inestimable valor histórico junto a la distinción oficial que conmemora los inicios de su liderazgo al frente de la Iglesia Católica.
La distinción argentina: un medallón conmemorativo en oro y plata junto a un aspersor de ébano
El presente entregado por el mandatario argentino consistió en un medallón conmemorativo de plata grabada que luce en relieve, confeccionado en oro de 18 quilates, el escudo de León XIV en el anverso y el escudo nacional en el reverso. La pieza lleva esculpidas las leyendas «VISITA DE SU SANTIDAD LEÓN 14 A LA REPÚBLICA ARGENTINA – 8 XI 2026» en su cara principal, mientras que en la parte posterior se lee la inscripción formal «PRESIDENCIA DE LA NACION».
Sumado al medallón, el presidente obsequió al Pontífice un aspersor de agua bendita elaborado en madera de ébano con fina ornamentación en plata. El objeto sagrado presenta grabadas las imágenes de la cruz y de la Virgen, incluyendo además las inscripciones exclusivas «Argentina» y «LEÓN XIV».
Por su parte, el papa León XIV le regaló a Javier Milei un grabado histórico al aguafuerte realizado por Giovanni Battista Falda, el cual ofrece una detallada vista panorámica de la Basílica y de la Plaza de San Pedro en el Vaticano, destacando la emblemática columnata proyectada por el arquitecto Gian Lorenzo Bernini. Se trata de un ejemplar del segundo estado de la plancha impreso sobre papel verjurado, fechado en 1729 y publicado en Roma por Lorenzo Filippo de Rossi, edición que refleja las reformas de la plaza dirigidas por monseñor Lodovico Sergardi, tales como el empedrado, la restauración del obelisco central y las modificaciones en las fuentes.
La valiosa pieza artística, que data originalmente de una primera versión grabada por Falda hacia 1667, cuenta con la documentación correspondiente que certifica que se trata de un ejemplar de época conservado en excelentes condiciones, considerado de extrema rareza en el mercado del arte. Para completar el gesto institucional, el Santo Padre le otorgó al mandatario la medalla oficial conmemorativa emitida por la Secretaría de Estado de la Santa Sede por el primer año de su pontificado, la cual ostenta el escudo pontificio de León XIV en una de sus caras.
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