El detalle de los regalos que Javier Milei le hizo al papa León XIV

Por su parte, el papa León XIV le regaló a Javier Milei un grabado histórico al aguafuerte realizado por Giovanni Battista Falda, el cual ofrece una detallada vista panorámica de la Basílica y de la Plaza de San Pedro en el Vaticano, destacando la emblemática columnata proyectada por el arquitecto Gian Lorenzo Bernini. Se trata de un ejemplar del segundo estado de la plancha impreso sobre papel verjurado, fechado en 1729 y publicado en Roma por Lorenzo Filippo de Rossi, edición que refleja las reformas de la plaza dirigidas por monseñor Lodovico Sergardi, tales como el empedrado, la restauración del obelisco central y las modificaciones en las fuentes.