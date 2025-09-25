El dolor del abuelo de Brenda y Morena tras el funeral: "No puedo largar una lágrima porque siento impotencia"

"Él se largó a llorar, me abrazó y me dijo: 'Lo rompieron todo. Destrozaron a mi hija'. No sé si yo lo hubiera soportado", relató Antonio en una entrevista televisvia. El abuelo de las jóvenes también aseguró que va a seguir manifestándose hasta que la Justicia investigue los crímenes.

Del mismo modo, Antonio reclamó que, a pesar de que "lo llaman de todos lados", pero pidió a los políticos que no lo dejen solos. "Yo no necesito plata, no necesito apoyo. Yo necesito que hagan justicia y que los que son culpables, lo paguen cueste lo que cueste. Nada más. Y que las chiquitas descansen en paz, por lo menos", sentenció el hombre, en un grito de justicia y desesperación.

“Me van a ver todos los días en el Congreso”, advirtió el hombre, al tiempo que reconoció que “confía en la Justicia” para que se llegue a la verdad de lo que ocurrió.