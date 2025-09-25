El único y polémico posteo que hizo Javier Milei sobre el triple femicidio: "¿A quién culpan?"
Parece que el brutal triple crimen de Brenda, Morena y Lara, que se está investigando como un delito federal, no lo tiene muy preocupado al mandatario.
Desde Estados Unidos y abocado únicamente a su gira, el presidente Javier Milei no se expresó hasta ahora públicamente sobre el triple femicidio de Florencio Varela que conmociona al país, pero sí compartió una placa en su cuenta de Instagram para intentar despegarse de un caso que hasta el momento se investiga como un delito federal.
Mientras la investigación gira en torno a la pista narco, delito federal, el Presidente parece que no quiso dejar pasar la chance de vicimizarse y al mismo tiempo hacer política contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
Al parecer no había tiempo para lamentarse por las víctimas o repudiar la brutalidad de los crímenes, pero sí para criticar (y encima erróneamente) al que parecer ser su rival político de cara a las elecciones legislativas de octubre.
En el posteo se hacen diferentes preguntas para dar a entender que el triple femicidio ocurrió en la provincia de Buenos Aires, donde gobierna Kicillof, pero que las críticas supuestamente le caen a Milei.
"¿A quién votaron ahí? Al kirchnerismo. ¿Quién liberó asesinos? El kirchnerismo. ¿Quién votó contra la trata? El kirchnerismo. ¿A quién culpan? A Javier Milei", dice el mensaje que compartió el mandatario.
