El doloroso mensaje del padre de Kim Gómez, la nena de 7 años asesinada en La Plata

“Hoy me animé a retirar ese auto que tanto me costó en su momento y hoy ya no me importa. Ese auto rojo que se suponía iba a darles comodidad y seguridad para no andar en la calle caminando o viajando en colectivo para llegar al colegio", escribió el dolido padre en Instagram.

“Me pierdo pensando porque te abrieron la puerta y no te dejaron bajar. Quisiera saber qué pasó en ese asiento aunque estoy seguro que peleaste porque vos sí eras valiente”, agregó, acompañando sus palabras con una imagen de la botella de agua del Ratón Mickey que su hija utilizaba y aún estaba en el auto.

“Hoy (viernes) abrí el auto y me encontré la botellita que me pediste y, como siempre, papi cumplía. Tiene tu agua todavía, tus stickers y ahora, mis lágrimas”, agrega en el texto compartido miles de veces por otros usuarios de la mencionada red social.

Y concluye: “No hay ningún sentido a tanto sufrimiento. No lo merecías, ni nosotros tu familia. Te pido de tu luz para seguir peleando, quiero ser valiente como vos. Nunca me dejes, yo no lo voy a hacer. Te amo, Kim”.

Los culpables del crimen de Kim Gómez

El crimen fue cometido por dos adolescentes: uno de 14 años, que se encuentra alojado en instituto de menores, según definió la Cámara de Casación Bonaerense, que rechazó el planteo presentado por la defensa, que alegaba que la privación de su libertad era inconstitucional.

Y otro de 17, para quien la fiscal Carmen Ibarra, titular de la UFI N°3 de Menores, solicitó la elevación a juicio oral; una decisión que está ahora en manos de la jueza María José Lescano, titular del Juzgado de Garantías del Joven N°1 de La Plata.

