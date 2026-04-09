El doloroso testimonio del padre del nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia: "Lo mataron"

Además, hizo referencia a una de las situaciones más duras que deberá enfrentar en los próximos días: volver a su casa y encontrarse con las pertenencias de su hijo. Juguetes, ropa y objetos cotidianos que hoy se convierten en un recordatorio permanente de la tragedia. El caso también está atravesado por tensiones familiares y versiones contrapuestas, lo que agrega complejidad a la investigación. Mientras tanto, se aguardan los resultados de la autopsia, que serán clave para establecer con precisión la causa de la muerte.