El doloroso testimonio del padre del nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia: "Lo mataron"
El hombre habló en medio del dolor por la muerte de su hijo y pidió justicia: “Me entregaron muerto a mi hijo”.
La muerte de Ángel, un nene de 4 años en Comodoro Rivadavia, generó una profunda conmoción y sumó un testimonio que impactó de lleno: el del padre del menor, quien expresó su dolor con frases cargadas de angustia y desesperación.
En medio del shock por lo ocurrido, el hombre no pudo contener las lágrimas y dejó una de las frases más duras del caso: “Me entregaron muerto a mi hijo”, dijo, en referencia al momento en que recibió al niño sin vida. El padre también apuntó a que lo sucedido no puede quedar así y reclamó que se investigue a fondo. “Lo mataron, quiero justicia”, sostuvo, convencido de que hay responsabilidades detrás de la muerte del chico.
El episodio ocurrió luego de que el menor fuera trasladado de urgencia a un centro de salud tras sufrir una descompensación. Según las primeras informaciones, llegó en estado crítico y pese a los intentos médicos por reanimarlo, falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio.
Sin embargo, las circunstancias que rodean el caso abrieron interrogantes y motivaron la intervención de la Justicia. En las últimas horas, se realizaron medidas como allanamientos y peritajes para intentar determinar qué ocurrió antes de la muerte del niño. En ese contexto, el padre también describió el impacto emocional que atraviesa la familia y lo difícil que será continuar. “No sé cómo se sigue como familia”, expresó, reflejando la magnitud del dolor.
Además, hizo referencia a una de las situaciones más duras que deberá enfrentar en los próximos días: volver a su casa y encontrarse con las pertenencias de su hijo. Juguetes, ropa y objetos cotidianos que hoy se convierten en un recordatorio permanente de la tragedia. El caso también está atravesado por tensiones familiares y versiones contrapuestas, lo que agrega complejidad a la investigación. Mientras tanto, se aguardan los resultados de la autopsia, que serán clave para establecer con precisión la causa de la muerte.
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