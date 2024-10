El dramático testimonio de un vendedor ambulante de Once: "Que la muerte me lleve"

En medio del operativo policial, un mantero contó su dramática situación: “No puedo vender, es mi fuente de laburo, yo no tengo trabajo, tengo 58 años y soy de Perú. Vine para hacer algo en la vida. Ya llevo 24 años en Argentina”, relató el hombre que se dedica a vender shorts en las veredas de Once.

El hombre reconoció que en la mayoría de los locales constantemente se ven carteles de búsqueda de personal, pero consideró que “te explotan” de trabajo por la carga horaria de lunes a sábado "con un salario mínimo", que a partir de este mes es de $271.571: “No sirve para nada, ni para la comida. Como mantero gano de 300 a 500 mil pesos”, contó.

El mantero indicó que, si bien en este allanamiento no le decomisaron mercadería, el operativo le impide trabajar: “Ya no tengo plata, no tengo nada, hoy duermo en la calle porque no tengo para pagar la pieza. Voy a estar en la calle, voy a ser un vago más. Esto para mí era laburo. Que la muerte me lleve, no quiero nada más”.

Tensión en Once por el desalojo de manteros

La tensión por la presencia de manteros en Once aumentó en los últimos meses, cuando comerciantes y vecinos de la zona retomaron sus protestas contra de los vendedores ambulantes que se colocaban sobre las veredas y frente a los locales, ofreciendo mercadería a precios mucho más baratos que en los comercios.

Los allanamientos para prevenir la venta ilegal se llevaron a cabo este viernes desde la madrugada en un área conformada por las avenidas Pueyrredón, Rivadavia, Corrientes y la calle Pasteur, luego de una importante investigación.

“Se busca incautar la mercadería de todos los depósitos de manteros para evitar que se instalen en la calle”, indicó al respecto el secretario de Seguridad de la Ciudad, Diego Kravetz, en diálogo con la prensa.

Y remarcó: “Está muy difícil para el comerciante, el mercado de la vía pública que no paga impuestos compite con ellos y los está asfixiando. Nosotros lo que vamos a hacer es evitar que la venta ilegal se produzca y si se instalan los manteros, los vamos a sacar”.

La investigación, que comenzó hace cinco meses, fue llevada a cabo por la Fiscalía Flagrancias Este, a cargo del fiscal Federico Tropea, y el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°26, a cargo del Dr. Agustín Repetto.