El dueño del restaurante Piegari aseguró que quedó "al borde del cierre" por un juicio laboral

A esto se le suma que, además del pago de más de $200 millones al exempleado, el fallo del juicio laboral incluye un embargo preventivo de $160 millones sobre todas las cuentas bancarias del empresario, algo que efectivamente afectó la operatoria del reconocido restaurante ante la falta de capacidad para cumplir con obligaciones laborales y contractuales.

“Me embargaron todas las cuentas de todos los bancos. Explíqueme usted ahora cómo hago yo para manejarme, que tengo que pagar al personal. Ahora tengo los sueldos, tengo los aguinaldos, tengo los proveedores. ¿Cómo hago?”, manifestó el empresario gastronómico.

restaurante Piegari

Ante esta situación, sin el acceso a los fondos, Chinkies remarcó que más de cien trabajadores del restaurante podrían quedarse sin trabajo.

“¿Qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que cerrar? Hace más de 30 años que estoy trabajando, que tenemos un restaurante prestigioso, que tenemos más de 100 personas”, se quejó el empresario al referirse a la situación que enfrentan muchas veces las pequeñas y medianas empresas de Argentina en un juicio laboral.

Además, Chinkies cuestionó los criterios de actualización aplicados por la Justicia y aseguró que, según el cálculo del fallo, "ese mozo debería ganar hoy $8 millones", cifra que considera "inaplicable" para el sector gastronómico.

El fallo ya fue impugnado ante la Cámara de Apelaciones, por lo que el empresario aguarda ahora por el resultado judicial.