El dueño de la droguería Suizo Argentina escribió una saga de novelas eróticas inspirado en la obra "Lolita"

"Bianca" contiene un "enigma de atrapar al lector sobre si es un fantasma que se corporiza cuando lo aman"; "Clavelina", en cambio, "hipnotiza con su historia caribeña de mandatos familiares"; y "Jannah", ha sido publicada en varios países y ha recibido elogios de algunos escritores.

Para el autor, el erotismo "tiene que ver con la belleza, con la suavidad, con el romanticismo", y por eso despegó su obra de la del Marqués de Sade, por ejemplo, ya que no le gustó "en lo absoluto el lenguaje ni las tremendas aberraciones sexuales que narra, que nada tienen que ver con el erotismo".

Cómo llegó a la novela erótica el dueño de la Suizo Argentina

Kovalivker se inspiró en la novela de Nabokov que data de 1955 y hoy en día es analizada como una obra sobre la obsesión sexual de un hombre maduro por una nena, con una cruda representación de la pedofilia y el maltrato infantil.

El dueño de la Suizo Argentina explicó que se volcó a la literatura erótica tras observar el éxito de "Cincuenta sombras de Grey", un relato que calificó de "sin argumentos, burdo", y cuyo origen ciertamente es peculiar.

50-sombras-mas-oscuras Dakota Johnson y Jamie Dornan

"Yo también puedo escribir novelas eróticas, con argumentos de vida e incluso divertidas", dijo el viejo Kovalivker citado por Clarín.

Así como la autora de "50 sombras de Grey", E. L. James, hizo su propia reinterpretación de los momentos de tensión en la "Crepúsculo", la historia de vampiros adolescentes escrita por Stephenie Meyer, el Kovalivker añejo incursionó por el erotismo y en la citada entrevista aseguró que sus libros "tal vez solo pueden llegar a ser un pequeño escape de las angustias que nos agobian".

kovalivker padre Quién es Eduardo Kovalivker. Foto: gentileza diario La Nación.

Hasta este jueves, cuando el juez Federal Sebastián Casanello levantó el secreto de sumario en la causa por el supuesto pago de coimas a la Agencia Nacional de Discapacidad, el jefe del clan Kovalivker vivía su retiro lejos de la agenda pública. Ahora le tocó poner su perfil de Instagram en privado, mientras Google Libros aún ofrece una pequeña biografía del autor:

"Eduardo Kovalivker es escritor e ingeniero químico recibido en la Universidad de la Plata. Vivió en Israel y en Francia antes de regresar a la Argentina en 1973. Editó numerosos libros de poesía y cuentos, además de las novelas Clavelina, Bianca, Jannah, Mali y El Informe.

Fue colaborador de la revista Proa, fundada por Jorge Luis Borges, y ha viajado por todo el mundo presentando sus obras literarias, que han sido traducidas al hebreo, italiano e inglés".