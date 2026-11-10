El emotivo mensaje del papa León XIV a los jóvenes: "No se arrodillen ante aquello que no puede darles vida"
El papa León XIV dio un fuerte discurso ante los jóvenes en Palermo, llamándolos a no arrodillarse ante los falsos ídolos ni las adicciones.
En el momento cumbre de la multitudinaria vigilia celebrada este martes por la noche frente al Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, el papa León XIV encabezó un multitudinario e histórico encuentro con la juventud argentina.
Durante su discurso, el Santo Padre pronunció una enérgica apelación a la resistencia espiritual y moral de los jóvenes frente a las adicciones, los mandatos de época y la cultura del consumo en redes sociales.
Ante cientos de miles de peregrinos que colmaron las inmediaciones de las avenidas Libertador y Sarmiento, el Pontífice centró su prédica en la defensa de la libertad interior e instó a la concurrencia a no dejarse encandilar por los falsos espejismos de la sociedad moderna.
"Los ídolos que reclaman nuestra adoración"
Con un lenguaje directo y adaptado a las problemáticas cotidianas de las nuevas generaciones, León XIV enumeró los riesgos de someter la vida personal a la aprobación ajena, el éxito efímero y la cultura de la cancelación o la agresión digital.
"Queridos amigos, también hoy se levantan ídolos que reclaman nuestra adoración: el éxito a cualquier precio, el dinero, la obsesión por la apariencia, la popularidad o la búsqueda desenfrenada del placer. A veces, con tal de conseguir la aprobación de los demás podemos llegar a mentir, traicionar o humillar a alguien en las redes sociales", advirtió el Santo Padre.
Asimismo, el Papa alertó sobre la propagación de la envidia y el individualismo en los vínculos interpersonales: "La envidia puede impedir que nos alegremos por el bien ajeno, y el egoísmo puede llevarnos a tratar a las personas como objetos".
La denuncia a los negocios que esclavizan y la llamada a levantarse
En el tramo más aclamado de su intervención, el Pontífice apuntó duramente contra los sectores económicos que lucran con las adicciones de los jóvenes y los someten a dinámicas de dependencia psicológica y emocional.
"Hay también quienes hacen negocio ofreciendo placeres que terminan por esclavizarnos, como la pornografía y diversas sustancias", enfatizó con severidad.
Inspirándose en las escrituras bíblicas y la figura de San Agustín, León XIV concluyó con un enérgico pedido de dignidad y libertad ante la multitud en Palermo.
"¡Qué fuerza adquieren esas palabras al recordar a los tres jóvenes de Babilonia! También ustedes están llamados a permanecer de pie ante los ídolos de nuestro tiempo. ¡No se arrodillen ante aquello que no puede darles vida! Y si alguna vez han caído, ¡levántense! No permitan que nada ni nadie les arrebate la libertad que Dios les ha dado", cerró entusiasmado ante la ovación generalizada.
NOTA EN DESARROLLO
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario