El emotivo mensaje del papa León XIV a los jóvenes: "No se arrodillen ante aquello que no puede darles vida"

Asimismo, el Papa alertó sobre la propagación de la envidia y el individualismo en los vínculos interpersonales: "La envidia puede impedir que nos alegremos por el bien ajeno, y el egoísmo puede llevarnos a tratar a las personas como objetos".

La denuncia a los negocios que esclavizan y la llamada a levantarse

En el tramo más aclamado de su intervención, el Pontífice apuntó duramente contra los sectores económicos que lucran con las adicciones de los jóvenes y los someten a dinámicas de dependencia psicológica y emocional.

"Hay también quienes hacen negocio ofreciendo placeres que terminan por esclavizarnos, como la pornografía y diversas sustancias", enfatizó con severidad.

Inspirándose en las escrituras bíblicas y la figura de San Agustín, León XIV concluyó con un enérgico pedido de dignidad y libertad ante la multitud en Palermo.

"¡Qué fuerza adquieren esas palabras al recordar a los tres jóvenes de Babilonia! También ustedes están llamados a permanecer de pie ante los ídolos de nuestro tiempo. ¡No se arrodillen ante aquello que no puede darles vida! Y si alguna vez han caído, ¡levántense! No permitan que nada ni nadie les arrebate la libertad que Dios les ha dado", cerró entusiasmado ante la ovación generalizada.

NOTA EN DESARROLLO