El emotivo reencuentro de Valentino Merlo con el cura de su escuela durante la vigilia del papa León XIV
El cantante se reencontró con el cura de su escuela, Claudio Castricone, durante su show en la vigilia de jóvenes con el papa Léon XIV.
La masiva vigilia juvenil encabezada por el papa León XIV en el Monumento a los Españoles estuvo repleta de momentos de emoción y sorpresas. Una de las perlitas más comentadas de la jornada ocurrió durante la previa del evento, cuando el cantante rosarino Valentino Merlo se reencontró arriba del escenario con quien fuera el cura de su colegio secundario.
Antes de la llegada del Santo Padre, Merlo se presentó en el show musical conducido por Luquitas Rodríguez, Sofía Martínez e Ignacio Girón, donde interpretó éxitos como "Si un día estás sola" y "Hoy".
Sin embargo, lo que jamás imaginó el joven artista en pleno evento en el barrio porteño de Palermo fue reconocer una cara sumamente familiar entre las autoridades eclesiásticas presentes.
Del patio del colegio al escenario principal con el papa León XIV: el reencuentro de Valentino Merlo
Al finalizar su actuación, el cantante divisó a uno de los religiosos, intercambió unas palabras y se fundió en un caluroso abrazo que sorprendió a los conductores de la transmisión.
"Me acaba de pasar algo increíble. Era el cura de mi escuela, ¡no lo puedo creer! Shockeante, increíble", exclamó sorprendido el músico ante los micrófonos.
Rápidamente, la periodista Sofía Martínez se acercó al obispo para entrevistarlo. Se trataba de Claudio Castricone, quien recordó entre risas los primeros pasos musicales de Merlo en su Santa Fe natal.
"Valentino fue alumno de la Escuela Técnica de Fátima en Barrio Tablada, así que, Valentino, ¡vamos para adelante! Yo lo conocí en la secundaria, lo hacíamos cantar en todos los actos", relató emocionado el obispo.
El inesperado reencuentro en medio de una marea de jóvenes y en la antesala de la presentación del Pontífice se convirtió en uno de los momentos más virales y simpáticos de la histórica jornada en Palermo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario