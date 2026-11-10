El emotivo reencuentro de Valentino Merlo con el cura de su escuela durante la vigilia del papa León XIV

Rápidamente, la periodista Sofía Martínez se acercó al obispo para entrevistarlo. Se trataba de Claudio Castricone, quien recordó entre risas los primeros pasos musicales de Merlo en su Santa Fe natal.

"Valentino fue alumno de la Escuela Técnica de Fátima en Barrio Tablada, así que, Valentino, ¡vamos para adelante! Yo lo conocí en la secundaria, lo hacíamos cantar en todos los actos", relató emocionado el obispo.

El inesperado reencuentro en medio de una marea de jóvenes y en la antesala de la presentación del Pontífice se convirtió en uno de los momentos más virales y simpáticos de la histórica jornada en Palermo.