"Enciende una luz": más de 2.000.000 de jóvenes prendieron velas y cantaron junto al papa León XIV
Una emocionante vigilia repleta de jóvenes tuvo lugar este martes por la noche en Palermo, donde también hubo un encendido masivo de velas.
En el marco de una histórica vigilia juvenil en Palermo, el papa León XIV protagonizó uno de los momentos más conmovedores de su visita al país. Ante una multitud reunida en la Ciudad, el sumo pontífice encabezó un masivo encendido de velas que iluminó la noche porteña en un clima de profunda emotividad y espiritualidad.
El santo padre, sosteniendo en alto un cirio encendido, dio la señal para que miles de llamas comenzaran a multiplicarse entre el público. En pocos minutos, el predio se transformó en un imponente mar de luces sostenidas por jóvenes de diversas diócesis que acompañaron el gesto con cánticos y oraciones.
Un mar de luces al ritmo de "Enciende una luz"
El punto culminante de la velada llegó cuando el coro principal y la multitud comenzaron a entonar al unísono las estrofas de "Enciende una luz", la clásica canción de fe y esperanza. Entre lágrimas, abrazos y miradas dirigidas al escenario, los asistentes alzaron sus velas en un acto simbólico de compromiso y unidad.
El escenario de tan significativo momento fue el parque de Palermo, colmado por delegaciones juveniles y comunidades parroquiales de todo el país. El encendido colectivo de velas funcionó, en la noche de este martes, como metáfora de fe, guía e iluminación en momentos de dificultad.
Sin lugar a dudas, una atmósfera de silencio reverente mezclada con el canto coral unánime que resonó en toda la zona fueron el broche de oro para una jornada de fe y amor.
Un mensaje de unidad del papa León XIV en la noche porteña
La jornada, calificada por los organizadores como una verdadera fiesta de la fe, reafirmó la cercanía del Pontífice con las nuevas generaciones. Tras el encendido y la interpretación musical, León XIV contempló emocionado la postal luminosa ofrecida por la juventud, cerrando una velada inolvidable que quedará marcada como uno de los hitos centrales de su paso por la capital argentina.
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