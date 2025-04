El emotivo recuerdo de la cuñada de Francisco: "Marcó un camino y espero que el nuevo Papa lo continúe"

A pesar de que el Papa tenía 88 años y había atravesado largas internaciones y cirugías, la mujer confesó que la noticia la sorprendió profundamente: “En una persona mayor es complicado, pero no esperábamos este desenlace tan pronto”.

La mujer, que estuvo que estuvo casada con uno de los hermanos fallecidos del Sumo Pontífice, aprovechó la ocasión para compartir varias vivencias, anécdotas y charlas que mantuvieron durante casi seis décadas de ser familiares.

cuñada papa francisco

“Recuerdo todo. Hace 58 años que lo conocí. Nos casó el 13 de marzo de 1970. En diciembre de ese año él había sido ungido como sacerdote. Después se fue a estudiar a Italia, Alemania y España”, contó en diálogo con el canal C5N.

Con la voz entrecortada, entre risas y lágrimas, recordó el sentido del humor de quien ella conoció como Jorge Bergoglio: “Era muy chistoso, hacía bromas, decía palabrotas”, comentó.

Su último encuentro con Francisco fue un 11 de febrero, durante la festividad de Nuestra Señora de Lourdes. “Le dije ‘cuando vuelvas, bautizás a Renata’, que es mi nieta más chica y ahora ya cumple 13 años. Me dijo que sí, que preparáramos todo, pero no volvió más y yo no viajé a Roma. Nos comunicamos por teléfono”, recordó y agregó: “El 28 es mi cumpleaños y ya no voy a tener su llamado”.

“Estoy mal porque lo quiero mucho, lo voy a extrañar. Lo recordaremos siempre con cariño y amor”, expresó emocionada. Y concluyó con una reflexión sobre el legado de su cuñado: “Marcó un camino, como Jesucristo. Espero que el nuevo Papa continúe ese camino abierto por Jorge. Lo quiero, lo admiro y espero que su legado sea para siempre, un ejemplo para curas, hombres y mujeres”.