El engaño del falso casting de modelos: detuvieron a un hombre por abuso sexual
El acusado se hacía pasar por productor de moda para tomarles fotos a las víctimas. Tenía varios antecedentes y cayó en el barrio de San Nicolás.
Un hombre de 39 años fue detenido por la Policía de la Ciudad en el barrio porteño de San Nicolás, acusado de abuso sexual reiterado durante supuestos castings para modelos. El imputado ya había sido condenado a prisión condicional en 2017 por el mismo delito, pero la causa se archivó años después por “buena conducta”.
La causa que derivó en su nueva detención tuvo su inicio el 6 de marzo de este año a partir de las denuncias de dos jóvenes, de 22 y 25 años. Según la presentación, ambas se habían contactado con el imputado luego de ver publicaciones de una agencia de modelos en redes sociales donde se convocaba a chicas de entre 13 y 23 años.
A su vez, la supuesta agencia era avalada mediante la publicación de videos de otras mujeres que aseguraban ser modelos exitosas y llevar varios años trabajando junto al dueño.
Según declararon las damnificadas, el hombre ahora detenido se presentaba como productor de la empresa. Una vez pactado el encuentro, les tomaba medidas corporales y les sacaba fotos en circunstancias que fueron consideradas constitutivas de abuso sexual.
A partir de las denuncias, la División Delitos contra la Integridad Sexual llevó adelante una investigación que permitió individualizar al imputado. A su vez, se recopilaron publicaciones de otras jóvenes que denunciaban haber vivido situaciones similares en la misma agencia de modelos.
El detenido ya había sido condenado por abuso sexual
Con las pruebas reunidas, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°48 ordenó la detención del acusado. Finalmente, el hombre fue apresado cuando caminaba en la vía pública, en la zona de Tucumán y Montevideo. Durante el operativo se le secuestró un auto Chevrolet Corsa y dos celulares.
El acusado había sido condenado a tres años de prisión de ejecución condicional en diciembre de 2017, tras una denuncia radicada en marzo de 2013 por el delito de abuso sexual reiterado en dos oportunidades.
Pese a esto, en 2022 la causa fue archivada luego de que el condenado haya cumplido las reglas de conducta impuestas por la Justicia.
A su vez, el imputado registraba otra denuncia por abuso sexual radicada en 2025, la cual presentaba similitudes sustanciales respecto de la modalidad empleada para captar y abordar a las víctimas. Esa causa fue unificada con la que se le abrió este año y ahora se determinó su detención.
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