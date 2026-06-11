El engaño del falso casting de modelos: detuvieron a un hombre por abuso sexual

A partir de las denuncias, la División Delitos contra la Integridad Sexual llevó adelante una investigación que permitió individualizar al imputado. A su vez, se recopilaron publicaciones de otras jóvenes que denunciaban haber vivido situaciones similares en la misma agencia de modelos.

El detenido ya había sido condenado por abuso sexual

Con las pruebas reunidas, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°48 ordenó la detención del acusado. Finalmente, el hombre fue apresado cuando caminaba en la vía pública, en la zona de Tucumán y Montevideo. Durante el operativo se le secuestró un auto Chevrolet Corsa y dos celulares.

El acusado había sido condenado a tres años de prisión de ejecución condicional en diciembre de 2017, tras una denuncia radicada en marzo de 2013 por el delito de abuso sexual reiterado en dos oportunidades.

Pese a esto, en 2022 la causa fue archivada luego de que el condenado haya cumplido las reglas de conducta impuestas por la Justicia.

A su vez, el imputado registraba otra denuncia por abuso sexual radicada en 2025, la cual presentaba similitudes sustanciales respecto de la modalidad empleada para captar y abordar a las víctimas. Esa causa fue unificada con la que se le abrió este año y ahora se determinó su detención.