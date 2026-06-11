Misiones: denunció a su padre por abuso sexual, pero la Justicia cerró la causa porque "prescribió"

En otro tramo del texto, agregó: “No hablo de un simple expediente. Hablo de años de dolor, de silencio, de miedo y de consecuencias que marcaron para siempre mi vida. Hablo de un abuso cometido por quien debía protegerme: mi propio progenitor”.

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La mujer sostuvo además que la resolución “no niega que los hechos hayan ocurrido”, aunque aclara que la aplicación de los plazos legales impide que la investigación avance. En ese sentido, la denunciante expresó: “La prescripción podrá cerrar una causa judicial, pero no borrará la verdad. No borrará la memoria. No borrará el daño causado. Y no borrará mi voz”.

La carta finaliza con una frase contundente: “Mi voz no prescribe”.

Durante una entrevista radial, Griselda aseguró que esta no fue la primera vez que intentó denunciar. Según explicó, en tres oportunidades anteriores desistió debido a presiones y conflictos dentro de su entorno familiar. “Hasta el día de hoy no tengo contacto con ellos por ese tema”, afirmó.

También recordó que cuando cursaba los últimos años de la escuela secundaria quedó embarazada producto de las violaciones y que algunos familiares intentaron convencerla de interrumpir la gestación. “Ellos quisieron que yo abortara, pero igual cursé con la panza y todo”, relató. Además, sostuvo que el acusado intentó ocultar la situación: “Me decía que diga el nombre de cualquier otra persona”.

Actualmente, la mujer no mantiene relación con su padre y existe una restricción de acercamiento. También aseguró que nunca fue convocada para realizar estudios genéticos vinculados al caso y que tampoco recibió citaciones judiciales posteriores a la presentación de la denuncia.

Pese al cierre de la causa, Griselda señaló que decidió hacer pública su historia para acompañar a otras víctimas de abuso sexual y reclamar una revisión de los criterios aplicados en este tipo de delitos. “No quiero que esto se repita y quiero que las víctimas se animen a hablar, a denunciar y que la Justicia revea la situación”, manifestó en diálogo con FM Show.

Mientras analiza los pasos legales que podría seguir, reiteró que continuará visibilizando su caso. “Hoy levanto la voz por mí, por mi hijo y por todas las personas que han sobrevivido al abuso sexual en la infancia”, concluyó.