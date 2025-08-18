El Equipo Argentino de Antropología Forense llegó a Jujuy para investigar la casa del presunto asesino serial

González victima asesino serial jujuy

Jurado, de 36 años, podría estar conectado a otros tres casos de hombres en situación de calle que desaparecieron en el último tiempo. Por ese motivo el fiscal Beller le impuso cuatro meses de prisión preventiva, lo que dejó libre el terreno de su casa para una investigación exhaustiva.

Ponce victima asesino serial jujuy

El hombre vivía con un sobrino menor de edad que ya declaró ante la Justicia de Jujuy y dio detalles sobre las salidas del acusado, que tiene antecedentes penales desde los 17 años por matar a un joven.