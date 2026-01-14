El estremecedor testimonio del hijo de la mujer que se prendió fuego en una comisaría de Misiones

mujer prendida fuego Una mujer se prendió fuego en una comisaría de Misiones.

Qué pasó con la mujer que se prendió fuego en Misiones y cómo se encuentra

El hecho ocurrió el miércoles 7 de enero, cerca del mediodía, cuando Laura ingresó a la guardia de prevención de la comisaría local con una mochila. Las cámaras de seguridad registraron el momento en el que, sin mediar advertencia, se roció con alcohol y accionó un encendedor frente a dos efectivos policiales.

Testigos indicaron que, segundos antes de que las llamas la envolvieran, la mujer habría gritado: “Por lo que le hicieron a mi hijo”. La reacción de los agentes fue inmediata: utilizaron extintores para apagar el fuego y dieron aviso urgente al servicio de emergencias.

Actualmente, Laura permanece internada en la unidad de terapia intensiva del Hospital Samic de Oberá. Según el último parte médico difundido por el Ministerio de Salud Pública de Misiones, presenta quemaduras graves en aproximadamente el 35% de su cuerpo, con compromiso del torso y de las vías respiratorias, lo que agrava su cuadro clínico. Su estado es delicado y el pronóstico continúa siendo reservado.