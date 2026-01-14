El estremecedor testimonio del hijo de la mujer que se prendió fuego en una comisaría de Misiones
El hijo de la víctima aseguró que no hubo señales previas y confirmó que su madre sigue internada en terapia intensiva.
A más de una semana del impactante episodio ocurrido en una comisaría de Campo Grande, Misiones, comenzaron a conocerse nuevos testimonios que permiten reconstruir el contexto personal y emocional de la mujer que se prendió fuego dentro de la dependencia policial. Se trata de Laura Esther D., de 63 años, quien continúa internada en grave estado tras haber sufrido quemaduras en una porción significativa de su cuerpo.
En las últimas horas, uno de sus hijos decidió hablar públicamente y puso el foco en una situación familiar que, según explicó, la tenía profundamente afectada. Nicolás, hijo de la mujer, rompió el silencio luego de varios días y describió el episodio como un golpe inesperado para toda la familia.
“Nos descolocó, mi mamá estaba triste por la detención de mi hermano”, expresó, al tiempo que remarcó que nadie en su entorno había advertido señales claras que anticiparan una reacción de semejante gravedad. Si bien reconoció que el estado anímico de su madre había cambiado, sostuvo que jamás imaginaron un desenlace de este tipo.
“Estamos tratando de asimilar lo que pasó, fue algo que nadie esperaba en la casa”, afirmó Nicolás en diálogo con Radioactiva 100.7, reflejando el desconcierto que atraviesa la familia. Mientras tanto, la Justicia provincial avanza con una investigación para determinar si existió algún tipo de irregularidad en la detención del hijo de la mujer que pudiera haber actuado como desencadenante del hecho.
El Juzgado de Instrucción en turno ya incorporó a la causa las imágenes de las cámaras de seguridad de la comisaría y los elementos secuestrados en la mochila de la víctima, entre ellos el envase de alcohol utilizado.
Qué pasó con la mujer que se prendió fuego en Misiones y cómo se encuentra
El hecho ocurrió el miércoles 7 de enero, cerca del mediodía, cuando Laura ingresó a la guardia de prevención de la comisaría local con una mochila. Las cámaras de seguridad registraron el momento en el que, sin mediar advertencia, se roció con alcohol y accionó un encendedor frente a dos efectivos policiales.
Testigos indicaron que, segundos antes de que las llamas la envolvieran, la mujer habría gritado: “Por lo que le hicieron a mi hijo”. La reacción de los agentes fue inmediata: utilizaron extintores para apagar el fuego y dieron aviso urgente al servicio de emergencias.
Actualmente, Laura permanece internada en la unidad de terapia intensiva del Hospital Samic de Oberá. Según el último parte médico difundido por el Ministerio de Salud Pública de Misiones, presenta quemaduras graves en aproximadamente el 35% de su cuerpo, con compromiso del torso y de las vías respiratorias, lo que agrava su cuadro clínico. Su estado es delicado y el pronóstico continúa siendo reservado.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario