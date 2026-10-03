El fenómeno de El Niño bajaría de intensidad al llegar a la Argentina: en qué categoría quedaría
El fenómeno pasaría de "muy fuerte" a "fuerte" y aún no impacta en Argentina, mientras las precipitaciones de fin de septiembre mejoran el trigo y relanzan la siembra.
La Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario difundió un análisis del consultor Alfredo Elorriaga sobre el posible alcance del fenómeno de "El Niño" en el país. El informe señala que el calentamiento previsto para diciembre bajó de una anomalía de 2,4°C a 2°C. Si esa tendencia continúa, el episodio dejaría de ser "muy fuerte" y quedaría dentro de la categoría de Niño "fuerte".
El efecto de El Niño en la Argentina
"El Niño no está teniendo efecto en Argentina, ni en Perú, ni en el oeste de Brasil", aclaró el especialista. Las proyecciones de meses previos habían elevado las expectativas: para octubre, noviembre y diciembre se esperaba un fenómeno fuerte a muy fuerte, con un pico de 2,4°C hacia fin de año. Los datos más recientes, sin embargo, recortaron ese valor a 2°C. Otras mediciones también cambiaron: en agosto algunos modelos marcaban anomalías de hasta 4°C, mientras que en septiembre cayeron a 3,25°C.
Esa moderación traería efectos contrapuestos para el agro. Bajaría el riesgo de excesos hídricos e inundaciones que preocupaban ante un evento excepcionalmente intenso, pero también podría traducirse en lluvias menores a las previstas.
En paralelo, las precipitaciones de fines de septiembre cambiaron el inicio de octubre en el campo. En la región núcleo cayó cerca del 80% de toda el agua acumulada en septiembre, que cerró con un promedio de 31,5 milímetros entre las 36 estaciones de la red GEA/BCR. El trigo reaccionó: el área en condición Buena/Excelente subió 8 puntos porcentuales en la última semana, según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, y un 34% del cultivo ya transita desde espigazón en adelante. El girasol, por su parte, cubre el 32,9% de las 3,1 millones de hectáreas proyectadas, casi 10 puntos por encima del promedio histórico. El campo sigue expectante.
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