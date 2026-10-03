El fenómeno de El Niño bajaría de intensidad al llegar a la Argentina: en qué categoría quedaría

En paralelo, las precipitaciones de fines de septiembre cambiaron el inicio de octubre en el campo. En la región núcleo cayó cerca del 80% de toda el agua acumulada en septiembre, que cerró con un promedio de 31,5 milímetros entre las 36 estaciones de la red GEA/BCR. El trigo reaccionó: el área en condición Buena/Excelente subió 8 puntos porcentuales en la última semana, según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, y un 34% del cultivo ya transita desde espigazón en adelante. El girasol, por su parte, cubre el 32,9% de las 3,1 millones de hectáreas proyectadas, casi 10 puntos por encima del promedio histórico. El campo sigue expectante.