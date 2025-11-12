La ineluctable decisión de Javier Milei con el fin de semana largo de noviembre: ¿es feriado el viernes 21?
El Día de la Soberanía Nacional representa el antepenúltimo feriado del año, y hay dudas por la reciente reorganización del calendario oficial.
Luego del feriado sorpresivo de octubre, los argentinos ya tienen la vista puesta en el penúltimo fin de semana largo del año. Si bien el presidente Javier Milei eliminó los feriados puente en el calendario oficial, el descanso extendido en noviembre quedó confirmado, gracias a una reorganización de la agenda.
La fecha clave es el Día de la Soberanía Nacional, que originalmente es el 20 de noviembre (cayendo este año en jueves). Para asegurar que la conmemoración se traduzca en un descanso prolongado, el Ejecutivo decidió trasladar el feriado al lunes 24 de noviembre.
Adicionalmente, se dispuso el viernes 21 de noviembre como día no laborable con fines turísticos. De esta manera, parte de los argentinos, principalmente aquellos que trabajan en el sector público o en empresas que adhieren a la medida, gozará de un fin de semana largo de hasta cuatro días.
Cómo queda el fin de semana largo de noviembre por el Día de la Soberanía
-
Fin de semana largo de tres días asegurado: El feriado del lunes 24 garantiza un fin de semana de tres días para todos los trabajadores (sábado 22, domingo 23 y lunes 24).
Día no laborable: El viernes 21 será un día no laborable, lo que significa que el descanso será obligatorio para la administración pública y optativo para la actividad privada, extendiendo el mini feriado para algunos a cuatro días.
Calendario de feriados 2025
Contando el de noviembre, le quedan tres feriados al año:
-
Del viernes 21 al lunes 24 de noviembre: fin de semana extralargo por el Día de la Soberanía Nacional (original del jueves 20), que se celebrará el lunes 24. Se suma un día no laborable turístico (viernes 21).
Del sábado 6 al lunes 8 de diciembre: fin de semana largo por el feriado inamovible del 8, Día de la Inmaculada Concepción de María.
Jueves 25 de diciembre: feriado inamovible por Navidad (sin fin de semana largo).
