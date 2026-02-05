El feriado del 6 de febrero que confirma un fin de semana largo inesperado

Febrero es un mes clave: muchas familias ya regresaron de sus vacaciones principales, pero aún buscan espacios de desconexión antes del reinicio pleno de las actividades escolares y laborales. En ese contexto, un feriado local se convierte en un incentivo clave para revitalizar el ánimo social.

Comercios, emprendimientos gastronómicos, alojamientos y servicios turísticos suelen prepararse con antelación para este tipo de fechas, que movilizan tanto a residentes como a visitantes de localidades cercanas.

Calendario de feriados 2026

Más allá del feriado local del 6 de febrero, el calendario oficial de feriados 2026 ofrece varias oportunidades para planificar descansos y escapadas a lo largo del año.

Tras el feriado de Año Nuevo, el próximo descanso de alcance nacional llegará con el fin de semana largo de Carnaval, que en 2026 se celebrará el lunes 16 y martes 17 de febrero, con fuerte impacto turístico en todo el país.

Estos son los principales feriados de 2026: