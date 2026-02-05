El feriado del 6 de febrero que confirma un fin de semana largo inesperado
El calendario de febrero de 2026 trae una sorpresa inesperada para un grupo puntual de trabajadores argentinos.
La confirmación oficial generó expectativa en distintas localidades, especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde este asueto permitirá cortar la rutina laboral en un momento estratégico del año, cuando las altas temperaturas y el clima veraniego invitan a realizar escapadas cortas, encuentros familiares y actividades recreativas.
Los motivos del feriado del 6 de febrero
El viernes 6 de febrero será una jornada no laborable de carácter local, vinculada al aniversario fundacional de determinadas localidades bonaerenses. En estos casos, el cese de actividades alcanza de manera directa a los trabajadores del sector público, mientras que en el sector privado queda sujeto a la decisión de cada empleador.
Este tipo de feriados, habituales dentro del calendario argentino, no siempre tienen alcance nacional, pero suelen generar un fuerte impacto en las comunidades donde se aplican, fomentando celebraciones, eventos culturales y actividades recreativas.
En esta ocasión, la atención se centra especialmente en Tres Lomas, donde el feriado permitirá a sus habitantes disfrutar de un descanso estratégico en febrero, ideal para combinar celebraciones locales, tiempo libre y actividades al aire libre.
En el caso puntual de esta localidad, el asueto se complementa con el feriado del lunes 2 de febrero, lo que configura un fin de semana largo de tres días, muy valorado por vecinos, comerciantes y prestadores de servicios.
Febrero es un mes clave: muchas familias ya regresaron de sus vacaciones principales, pero aún buscan espacios de desconexión antes del reinicio pleno de las actividades escolares y laborales. En ese contexto, un feriado local se convierte en un incentivo clave para revitalizar el ánimo social.
Comercios, emprendimientos gastronómicos, alojamientos y servicios turísticos suelen prepararse con antelación para este tipo de fechas, que movilizan tanto a residentes como a visitantes de localidades cercanas.
Calendario de feriados 2026
Más allá del feriado local del 6 de febrero, el calendario oficial de feriados 2026 ofrece varias oportunidades para planificar descansos y escapadas a lo largo del año.
Tras el feriado de Año Nuevo, el próximo descanso de alcance nacional llegará con el fin de semana largo de Carnaval, que en 2026 se celebrará el lunes 16 y martes 17 de febrero, con fuerte impacto turístico en todo el país.
Estos son los principales feriados de 2026:
-
Jueves 1 de enero: Año Nuevo
Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
Viernes 3 de abril: Viernes Santo
Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes
Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
Viernes 25 de diciembre: Navidad
