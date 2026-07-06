El feriado del 6 de julio que beneficia a un grupo de trabajadores: los motivos
Un nuevo feriado en la provincia de Buenos Aires permitirá a miles de trabajadores sumar tres días seguidos de descanso y planear una escapada.
Mientras gran parte de los argentinos aguarda el fin de semana largo por el Día de la Independencia, un grupo de trabajadores de la provincia de Buenos Aires ya anticipa el descanso: el lunes 6 de julio fue decretado feriado, lo que habilita tres días consecutivos sin actividad.
Este esquema responde a un feriado local en una ciudad bonaerense, establecido por el aniversario de su fundación, lo que genera un descanso extendido exclusivo para quienes residen o trabajan en esa jurisdicción.
Los motivos del feriado del 06 de julio
Los trabajadores del partido bonaerense de Campana contarán con tres jornadas consecutivas de descanso gracias al asueto dispuesto para el lunes. La fecha conmemora el 141° aniversario fundacional del distrito, que recuerda la creación del partido en 1885, un hito histórico para la región.
El descanso alcanzará principalmente a empleados de la administración pública, personal del sistema educativo estatal y trabajadores del sector bancario dentro de las localidades que integran Campana. En el ámbito privado, la aplicación de la jornada dependerá de cada empleador, ya que su cumplimiento es de carácter optativo.
Este esquema se da en una semana marcada por el calendario nacional, donde el feriado del 9 de julio por el Día de la Independencia se combina con el día no laborable del viernes 10, configurando un fin de semana largo tipo XXL. En ese contexto, este grupo de trabajadores contará con apenas dos días laborales dentro de la semana, beneficiado por la superposición de fechas de descanso.
Calendario de feriados 2026
De cara al tramo final del año, el calendario oficial de feriados en Argentina ya tienen definidas varias fechas clave que ordenan los próximos descansos.
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
- Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- Lunes 12 de octubre: Día de la Raza.
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20).
- Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.
Este esquema de feriados marca la recta final del año con varios fines de semana extendidos y oportunidades de descanso repartidas a lo largo del calendario.
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