El feriado del 6 de julio que beneficia a un grupo de trabajadores: los motivos

Calendario de feriados 2026

De cara al tramo final del año, el calendario oficial de feriados en Argentina ya tienen definidas varias fechas clave que ordenan los próximos descansos.

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.

Día de la Independencia. Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

día no laborable con fines turísticos. Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Lunes 12 de octubre: Día de la Raza.

Día de la Raza. Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20).

Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20). Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

día no laborable con fines turísticos. Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

Inmaculada Concepción de María. Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Este esquema de feriados marca la recta final del año con varios fines de semana extendidos y oportunidades de descanso repartidas a lo largo del calendario.