Ni 9 ni 10 de julio: el Gobierno firmó un feriado para 12 ciudades después del fin de semana largo
Un nuevo cronograma oficial del Banco Provincia confirmó asueto para doce partidos bonaerenses el próximo 16 de julio, extendiendo el descanso tras el feriado.
El cronograma de días no laborables oficiales de la provincia de Buenos Aires sumó una fecha clave para mediados de mes. Un nuevo feriado local beneficiará a los habitantes de doce partidos bonaerenses el próximo 16 de julio debido a sus tradicionales festividades patronales, otorgando un descanso laboral extra.
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Quiénes se benefician con este feriado provincial
De acuerdo con el documento oficial emitido por el Banco Provincia, la medida alcanza de forma exclusiva a las jurisdicciones que celebran sus respectivas fiestas patronales cada 16 de julio. La nómina de los partidos beneficiados incluye a:
- Zárate
- Chivilcoy
- Cañuelas
- Carlos Casares
- Carmen de Areco
- General Rodríguez
- Benito Juárez
- General La Madrid
- Pellegrini
- Lobería
- Las Flores
- Carmen de Patagones
Por otra parte, diversas localidades pertenecientes a otros distritos también se acoplarán al cese de actividades. Entre ellas se destacan:
- Necochea
- La Violeta
- El Socorro
- Mariano Benítez
- Villa Saboya
- General Villegas
- Dennehy
- Francisco Quiroga
- Pasteur
- Comuna 16 de Julio
Durante esta jornada regional, los trabajadores de la administración pública pública y de las sucursales bancarias locales contarán con una exención total de sus tareas habituales.
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