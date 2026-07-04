Vacaciones de invierno y feriados de julio 2026: el calendario completo por provincia
En las vacaciones de invierno, el feriado de julio 2026 traerá un fin de semana largo, aunque no todos podrán aprovechar el descanso XL y sus condiciones.
El comienzo de la segunda parte del año genera un fuerte movimiento en los hogares argentinos, impulsado por la coincidencia entre las vacaciones de invierno y fechas patrias clave, como el feriado del 9 de julio.
Durante 2026, los ministerios de Educación de cada provincia, junto al Consejo Federal de Educación, coordinaron el calendario escolar de manera conjunta. El objetivo fue asegurar el cumplimiento de los días de clase obligatorios y, al mismo tiempo, ordenar la dinámica del turismo y la actividad comercial en las distintas regiones del país.
En este contexto, planificar los períodos de descanso y tener en cuenta la normativa vigente sobre feriados y días no laborables se vuelve clave tanto para las familias con niños en edad escolar como para los empleadores, que deben organizar esquemas de trabajo, francos y liquidación de haberes mensuales de sus equipos.
Feriado nacional y dia no laborable de julio 2026
El esquema que da forma al fin de semana largo de cuatro días en julio de 2026 se apoya en disposiciones oficiales del Gobierno nacional, establecidas a través de la Resolución 164/2025 de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Esta normativa regula los días no laborables con fines turísticos y organiza el calendario oficial definido por el Ministerio del Interior, que ordena la actividad en todo el país.
Dentro de ese marco legal, las condiciones de descanso y la modalidad de pago en el sector privado quedan establecidas de la siguiente manera:
- El jueves 9 de julio se mantiene como feriado nacional inamovible, en conmemoración del Día de la Declaración de la Independencia, aplicándose las normas habituales del descanso obligatorio.
- El viernes 10 de julio fue dispuesto por el Poder Ejecutivo como un día no laborable con fines turísticos en todo el territorio argentino.
- El sábado 11 y domingo 12 de julio conforman el fin de semana habitual.
En conjunto, este esquema configura un fin de semana largo con impacto en el consumo y el movimiento turístico, aunque no será un descanso garantizado para todos los trabajadores. Su aprovechamiento dependerá de la decisión de cada empleador respecto a otorgar o no el día libre del viernes 10.
Desde el punto de vista de la legislación laboral vigente, la diferencia entre ambas figuras es clave: a diferencia de los feriados nacionales, el día no laborable tiene carácter optativo para el sector privado. Esto implica que, si la empresa decide operar con normalidad y el trabajador asiste, el pago se realiza de forma habitual, sin adicionales ni recargos.
En cambio, si el empleador otorga la jornada como día libre, el salario correspondiente se abona de manera íntegra dentro del esquema mensual, como si la jornada hubiese sido trabajada.
Por último, se aclara que la administración pública nacional, los gobiernos provinciales, las entidades bancarias y el sistema educativo suspenden sus actividades tanto el 9 de julio como el viernes 10, extendiendo de manera generalizada el esquema de descanso en el sector estatal.
Cronograma de vacaciones de invierno por provincia
El receso escolar de mitad de año en Argentina se implementa de forma escalonada en las 24 jurisdicciones del país. Las autoridades educativas organizaron el calendario en dos grandes bloques de dos semanas cada uno, un esquema logístico que ya está consolidado desde hace varios años.
El primer período de vacaciones de invierno se extiende del 6 al 17 de julio en las siguientes provincias:
- Mendoza
- Córdoba
- Entre Ríos
- San Juan
- San Luis
- Santa Fe
Luego, una gran parte del país inicia su receso invernal entre el 13 y el 24 de julio de 2026. En este grupo se encuentran:
- Catamarca
- Chubut
- Corrientes
- Formosa
- Jujuy
- La Pampa
- La Rioja
- Misiones
- Neuquén
- Río Negro
- Salta
- Santa Cruz
- Tierra del Fuego
- Tucumán
Por último, el tercer bloque de jurisdicciones tendrá su receso entre el 20 y el 31 de julio:
- Buenos Aires
- Ciudad de Buenos Aires (CABA)
- Chaco
- Santiago del Estero
El período de vacaciones de invierno no solo implica la suspensión de clases para estudiantes de nivel inicial, primario y secundario, sino también una reorganización del trabajo docente y directivo en escuelas públicas y privadas. Según los estatutos provinciales, estas dos semanas se consideran un receso funcional, lo que habilita la dispensa de asistencia a las aulas, salvo casos puntuales vinculados al mantenimiento escolar o la organización de mesas de examen en niveles superiores.
En paralelo, los comedores escolares y las áreas de asistencia social mantienen esquemas de funcionamiento mínimo durante el receso en cada jurisdicción. El objetivo de los organismos de desarrollo social es sostener la asistencia alimentaria mediante la entrega de módulos secos o viandas, evitando que la interrupción del ciclo lectivo afecte la seguridad alimentaria de los sectores más vulnerables.
Con este cronograma definido, tanto las familias con hijos en edad escolar como las empresas pueden planificar ausencias y organización interna durante las vacaciones de invierno, así como el eventual fin de semana largo vinculado al feriado del 9 de julio.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario