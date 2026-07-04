Vacaciones de invierno y feriados de julio 2026: el calendario completo por provincia

El jueves 9 de julio se mantiene como feriado nacional inamovible , en conmemoración del Día de la Declaración de la Independencia, aplicándose las normas habituales del descanso obligatorio.

se mantiene como , en conmemoración del Día de la Declaración de la Independencia, aplicándose las normas habituales del descanso obligatorio. El viernes 10 de julio fue dispuesto por el Poder Ejecutivo como un día no laborable con fines turísticos en todo el territorio argentino.

fue dispuesto por el Poder Ejecutivo como un en todo el territorio argentino. El sábado 11 y domingo 12 de julio conforman el fin de semana habitual.

En conjunto, este esquema configura un fin de semana largo con impacto en el consumo y el movimiento turístico, aunque no será un descanso garantizado para todos los trabajadores. Su aprovechamiento dependerá de la decisión de cada empleador respecto a otorgar o no el día libre del viernes 10.

El banco de Axel Kicillof decretó feriado para el día del cumpleaños de Lionel Messi durante el Mundial 2026

Desde el punto de vista de la legislación laboral vigente, la diferencia entre ambas figuras es clave: a diferencia de los feriados nacionales, el día no laborable tiene carácter optativo para el sector privado. Esto implica que, si la empresa decide operar con normalidad y el trabajador asiste, el pago se realiza de forma habitual, sin adicionales ni recargos.

En cambio, si el empleador otorga la jornada como día libre, el salario correspondiente se abona de manera íntegra dentro del esquema mensual, como si la jornada hubiese sido trabajada.

Por último, se aclara que la administración pública nacional, los gobiernos provinciales, las entidades bancarias y el sistema educativo suspenden sus actividades tanto el 9 de julio como el viernes 10, extendiendo de manera generalizada el esquema de descanso en el sector estatal.

Cronograma de vacaciones de invierno por provincia

El receso escolar de mitad de año en Argentina se implementa de forma escalonada en las 24 jurisdicciones del país. Las autoridades educativas organizaron el calendario en dos grandes bloques de dos semanas cada uno, un esquema logístico que ya está consolidado desde hace varios años.

El primer período de vacaciones de invierno se extiende del 6 al 17 de julio en las siguientes provincias:

Mendoza

Córdoba

Entre Ríos

San Juan

San Luis

Santa Fe

El Gobierno firmó la resolución N°508/2025 del CFE y hay vacaciones de invierno durante el Mundial 2026

Luego, una gran parte del país inicia su receso invernal entre el 13 y el 24 de julio de 2026. En este grupo se encuentran:

Catamarca

Chubut

Corrientes

Formosa

Jujuy

La Pampa

La Rioja

Misiones

Neuquén

Río Negro

Salta

Santa Cruz

Tierra del Fuego

Tucumán

Por último, el tercer bloque de jurisdicciones tendrá su receso entre el 20 y el 31 de julio:

Buenos Aires

Ciudad de Buenos Aires (CABA)

Chaco

Santiago del Estero

El período de vacaciones de invierno no solo implica la suspensión de clases para estudiantes de nivel inicial, primario y secundario, sino también una reorganización del trabajo docente y directivo en escuelas públicas y privadas. Según los estatutos provinciales, estas dos semanas se consideran un receso funcional, lo que habilita la dispensa de asistencia a las aulas, salvo casos puntuales vinculados al mantenimiento escolar o la organización de mesas de examen en niveles superiores.

En paralelo, los comedores escolares y las áreas de asistencia social mantienen esquemas de funcionamiento mínimo durante el receso en cada jurisdicción. El objetivo de los organismos de desarrollo social es sostener la asistencia alimentaria mediante la entrega de módulos secos o viandas, evitando que la interrupción del ciclo lectivo afecte la seguridad alimentaria de los sectores más vulnerables.

Con este cronograma definido, tanto las familias con hijos en edad escolar como las empresas pueden planificar ausencias y organización interna durante las vacaciones de invierno, así como el eventual fin de semana largo vinculado al feriado del 9 de julio.