El feriado de hoy lunes 22 de junio, ideal para ver a la Selección Argentina: quiénes no trabajan

Feriados en dos localidades argentinas este lunes, en simultáneo con el partido de la Selección Argentina

Laguna Blanca (Formosa): 112° aniversario

El lunes 22 de junio será una jornada no laborable en la localidad de Laguna Blanca, provincia de Formosa, con motivo de cumplirse 112 años desde su fundación.

Alcance: Las autoridades dispusieron un asueto para la administración municipal, lo que permitirá a los empleados públicos contar con un fin de semana de tres días y sumarse a los festejos tradicionales.

Sector privado: La aplicación del asueto quedará supeditada a la decisión de cada empleador, debido a que se trata de una normativa de alcance estrictamente local y no de un feriado nacional de cumplimiento obligatorio.

Ayacucho (Buenos Aires): 160 años de historia

La otra comuna beneficiada se encuentra en el centro-este de la provincia de Buenos Aires. La ciudad de Ayacucho declaró día no laborable este lunes para conmemorar el 160° aniversario de su creación, ocurrida el 22 de junio de 1866.

La medida alcanza de forma principal a los residentes y trabajadores de organismos públicos. Como es habitual en cada celebración fundacional, el municipio diseñó una agenda de actividades especiales para homenajear su historia, entre las que se destacan:

Actos protocolares y desfiles cívicos.

Presentaciones artísticas, peñas folclóricas y espectáculos musicales.

Propuestas gastronómicas para la familia, incluyendo el tradicional concurso "Dulce Tradición", que premia las mejores elaboraciones de los vecinos.

Para el resto del país, no quedará otra opción que sintonizar el partido de reojo en los lugares de trabajo, esperando que el equipo de Lionel Scaloni regale una alegría que compense el lunes laboral.