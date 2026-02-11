Feriados: el fin de semana largo que será después de Carnaval
Esta jornada aparece como un respiro ideal para quienes todavía no descansaron, ya que permite organizar una escapada express y cortar con la rutina.
Los feriados de febrero suelen girar alrededor del Carnaval, pero en 2026 el mes esconde una fecha extra que habilita un fin de semana largo poco conocido para un grupo de trabajadores. Se trata de un día no laborable que cae lunes y permite enlazarlo con el sábado y el domingo previos.
Antes de la llegada de marzo, un sector puntual de la provincia de Buenos Aires podrá acceder a un descanso adicional que corta la rutina habitual. Este beneficio funciona como un respiro clave para quienes aún no tomaron vacaciones, ideal para planificar una escapada breve o recargar energías justo antes del inicio del ciclo lectivo y la vuelta completa a las obligaciones diarias.
Cuándo es el próximo fin de semana largo después de Carnaval
El asueto está vinculado al partido de Pilar, que el próximo 23 de febrero celebra su aniversario fundacional. Se trata de una fecha de carácter local, por lo que no integra el calendario de feriados nacionales y solo impacta en quienes desarrollan actividades dentro de este distrito de la provincia de Buenos Aires.
La medida alcanza a los trabajadores de la administración pública municipal y también al personal del Banco Provincia. En el sector privado, en cambio, la aplicación del asueto queda a criterio de cada empleador, por lo que el nivel de actividad dependerá de la decisión que adopte cada empresa.
Calendario de feriados 2026
Feriados inamovibles 2026
- 16 y 17 de febrero: Carnaval.
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- 2 y 3 de abril: Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas y Viernes Santo.
- 1 de mayo: Día del Trabajador.
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
- 9 de julio: Día de la Independencia.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables 2026
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, posible traslado.
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, traslado confirmado al lunes.
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, traslado confirmado al lunes.
- 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, traslado al viernes para generar un fin de semana largo
