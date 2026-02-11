Feriados: el fin de semana largo que será después de Carnaval

Antes de la llegada de marzo, un sector puntual de la provincia de Buenos Aires podrá acceder a un descanso adicional que corta la rutina habitual. Este beneficio funciona como un respiro clave para quienes aún no tomaron vacaciones, ideal para planificar una escapada breve o recargar energías justo antes del inicio del ciclo lectivo y la vuelta completa a las obligaciones diarias.