El fin de semana largo que habrá gracias al feriado del 3 de noviembre
El Gobierno Nacional ratificó que el lunes 3 de noviembre de 2025 será feriado en todo el país, según lo establecido en el calendario laboral oficial.
El próximo feriado del lunes 3 de noviembre traerá un esperado fin de semana largo de tres días, perfecto para desconectarse y disfrutar los primeros días templados del año. Con el invierno atrás y el calor acercándose, muchos aprovecharán para hacer una escapada, reunirse con amigos.
Este descanso marca el primer asueto de noviembre y una oportunidad ideal para recargar energía antes del verano. Ya sea viajando, paseando por la ciudad o probando nuevos sabores, el feriado se presenta como una excusa perfecta para disfrutar del clima primaveral.
El motivo del feriado del 3 de noviembre
El próximo feriado del lunes 3 de noviembre no será de alcance nacional, pero sí beneficiará a varios municipios destacados de Buenos Aires y otras provincias. En estas zonas, los vecinos podrán disfrutar de una jornada especial con motivo de los aniversarios fundacionales y las fiestas patronales locales.
Entre las localidades que tendrán un fin de semana largo de tres días se encuentran Tornquist, en la provincia de Buenos Aires, y toda la provincia de Chubut. Por esta razón, se suspenderán las actividades en el sector público, mientras que en el ámbito privado la jornada será optativa, quedando a criterio de cada empleador.
Desde el sábado 1 hasta el domingo 2 de noviembre, los festejos incluirán propuestas culturales, religiosas y de gastronomía regional, pensadas para atraer a vecinos y turistas que buscan disfrutar del aire libre y las tradiciones locales.
Efemérides y celebraciones del 3 de noviembre:
- Creación del Real Colegio San Carlos (actual Colegio Nacional Buenos Aires).
- Fallecimiento del General Carlos María de Alvear.
- Fundación del diario El Liberal.
- Fundación del Club Atlético Newell’s Old Boys.
- Explosión en la ciudad cordobesa de Río Tercero.
Calendario de feriados 2025
Feriados inamovibles 2025.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables
- 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen.
- 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.
