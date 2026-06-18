El Gobierno adjudicó la concesión de la Hidrovía del río Paraná al consorcio de Jan De Nul y Servimagnus
En un día atravesado por las fake news, Manuel Adorni y el fútbol, otros temas siguieron su curso y recién salieron a la luz durante la tarde.
Este jueves estuvo signado por las fake news, los vaivenes del clan de Manuel Adorni y los partidos del Mundial 2026, pero en medio de esa agenda salió a la luz que el Ministerio de Economía le adjudicó la concesión de la Hidrovía del río Paraná al consorcio de Jan De Nul y Servimagnus.
"Con la adjudicación del contrato a la empresa ganadora, el gobierno nacional del presidente Milei completo la adjudicación de la Vía Navegable Troncal, que impulsará el comercio exterior con ahorro para los productores argentinos y modernizará una infraestructura estratégica, hecho histórico para el sector privado del país", es el texto del comunicado oficial publicado cerca de las 20 de este jueves en X.
"El gobierno nacional avanzó en el último paso del proceso de licitación para la privatización de la Vía Navegable Troncal con la adjudicación a la firma Jan de Nul-Servimagnus, que presentó la mejor oferta. Mediante la Resolución 2026-36-APN-ANPYN#MEC, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación formalizó el cierre de las evaluaciones, completando una licitación histórica para el país", señalaron.
"Tal como sucedió en las etapas previas, el cierre del proceso licitatorio no registró impugnaciones por parte de las empresas participantes, que de esta manera convalidaron los dictámenes técnicos emitidos por la Comisión Evaluadora en cada una de las etapas de la licitación pública", dejaron en claro desde la cartera que conduce Luis Caputo.
El Palacio de Hacienda indicó que "la firma del contrato, prevista para dentro de un máximo de 30 días, activará una rebaja del 13,5% en los costos logísticos, y servirá como punto de inicio para una nueva y moderna Vía Navegable, con obras de profundización y la incorporación de tecnología para la seguridad de la navegación y el combate al narcotráfico."
Además de afirmar que "todo el proceso licitatorio contó con un amplio respaldo de usuarios privados", el Gobierno saludó a los gobiernos de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, que se verán beneficiados, en teoría.
La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro Exportador de Cereales, Unión Industrial Argentina, Bolsa de Comercio de Rosario, Cámara de Puertos Privados Comerciales, Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas, entre otros, son algunos de los entes que aprobaron la privatización del río Paraná y el Río de la Plata.
"La privatización marca el fin de la etapa estatal de gestión de la estratégica vía por donde circula el 80% del comercio exterior del país, para dar paso a una nueva era de inversión privada, donde el Estado mantiene el rol de autoridad de control, pero sin intervención directa", señalaron desde el Palacio de Hacienda.
La Vía Navegable Troncal (VNT) forma parte del Sistema Navegable Integral que comienza en la localidad brasileña de Puerto Cáceres, en el estado de Mato Grosso, y luego pasa por Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay para desembocar en el Río de la Plata, y en el Atlántico.
Es una de las vías navegables naturales de mayor longitud del planeta, y 1.477 de sus 3.681 kilómetros se extienden por Argentina.
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