Feriados de agosto: cómo queda el esquema de descansos y cuándo cae el fin de semana largo
Agosto tendrá un nuevo fin de semana largo en Argentina gracias al feriado nacional que recuerda al General José de San Martín.
El calendario de feriados 2026 en Argentina tendrá durante agosto uno de los descansos más esperados de la segunda mitad del año. El próximo lunes 17 será feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, por lo que se conformará un fin de semana largo de tres días.
De esta manera, el descanso comenzará el sábado 15 de agosto, continuará el domingo 16 y finalizará el lunes 17. Como la fecha conmemorativa cae directamente un lunes, no será necesario trasladarla ni sumar un día puente para generar el fin de semana extendido.
La fecha tiene además una particularidad dentro del calendario: septiembre no contará con feriados nacionales, por lo que después del descanso de agosto habrá que esperar hasta octubre para encontrar una nueva jornada de este tipo.
Cuándo será el próximo feriado
El lunes 17 de agosto será el próximo feriado nacional y estará destinado a conmemorar el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. El prócer argentino falleció el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia, a los 72 años.
San Martín tuvo un papel fundamental en los procesos independentistas de Argentina, Chile y Perú y encabezó algunas de las campañas militares más importantes de la región. Entre ellas se destaca el Cruce de los Andes de 1817, una de las principales gestas de la historia argentina.
Así quedará conformado el fin de semana largo de agosto:
- Sábado 15 de agosto: descanso habitual.
- Domingo 16 de agosto: descanso habitual.
- Lunes 17 de agosto: feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
Al tratarse de un feriado nacional, quienes deban trabajar durante esa jornada tienen derecho a percibir la remuneración correspondiente con un recargo del 100% sobre el valor habitual, de acuerdo con el régimen establecido por la Ley de Contrato de Trabajo.
Calendario de feriados 2026
Después del feriado del 17 de agosto, septiembre será el único mes de 2026 sin feriados nacionales. Los próximos descansos llegarán durante el último trimestre, con fechas distribuidas entre octubre, noviembre y diciembre.
Los feriados que quedan en el calendario nacional de 2026 son:
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.
- Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.
Así, todavía quedan diferentes oportunidades para organizar escapadas y fines de semana largos antes de terminar 2026. Entre las más destacadas aparece diciembre, cuando el día no laborable turístico del lunes 7 se combinará con el feriado del martes 8 de diciembre.
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