Feriados de agosto: cómo queda el esquema de descansos y cuándo cae el fin de semana largo

Así quedará conformado el fin de semana largo de agosto:

Sábado 15 de agosto: descanso habitual.

descanso habitual. Domingo 16 de agosto: descanso habitual.

descanso habitual. Lunes 17 de agosto: feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Al tratarse de un feriado nacional, quienes deban trabajar durante esa jornada tienen derecho a percibir la remuneración correspondiente con un recargo del 100% sobre el valor habitual, de acuerdo con el régimen establecido por la Ley de Contrato de Trabajo.

Calendario de feriados 2026

Después del feriado del 17 de agosto, septiembre será el único mes de 2026 sin feriados nacionales. Los próximos descansos llegarán durante el último trimestre, con fechas distribuidas entre octubre, noviembre y diciembre.

Los feriados que quedan en el calendario nacional de 2026 son:

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Día de la Soberanía Nacional. Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

día no laborable con fines turísticos. Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

Inmaculada Concepción de María. Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Así, todavía quedan diferentes oportunidades para organizar escapadas y fines de semana largos antes de terminar 2026. Entre las más destacadas aparece diciembre, cuando el día no laborable turístico del lunes 7 se combinará con el feriado del martes 8 de diciembre.