Javier Milei firmó el decreto: la inopinada decisión del Gobierno con el feriado tras el Día del Niño
El esquema oficial dispuesto por el Gobierno preparó un fin de semana extra largo que coincide estratégicamente con la celebración infantil.
El arribo de agosto activa de manera automática una de las dudas más recurrentes en hogares, oficinas y comercios de todo el país respecto a si el Día del Niño es feriado, pregunta, que se repite año tras año y que este año se ve aclarada por una coincidencia del calendario oficial.
La incertidumbre surge debido a que la emblemática celebración familiar y comercial —fijada tradicionalmente para el tercer domingo del mes— suele confundirse con un cese de actividades a nivel nacional.
Sin embargo, desde el punto de vista normativo, la fecha nunca constituyó por sí misma un día no laborable ni un feriado oficial. Pese a ello, el diseño del calendario oficial 2026 deparó una coincidencia ideal que reavivó la confusión y le aportará un respiro al bolsillo y al descanso de las familias.
Feriado y fin de semana extra largo potencia los festejos del Día del Niño
La clave de la confusión radica en la proximidad directa entre la celebración y el asueto oficial. El calendario determinó que la conmemoración infantil se desarrolle en sintonía perfecta con el próximo fin de semana XXL.
De este modo, tras los festejos del domingo, la actividad se paralizará de forma oficial el lunes, jornada en la que se recordará el feriado correspondiente al Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín.
Al tratarse de un feriado trasladable que cae en lunes, se conformará automáticamente un fin de semana largo de tres días —sábado 15, domingo 16 y lunes 17—, una combinación inmejorable para propiciar las reuniones familiares, las salidas recreativas o una escapada turística de corta distancia. El Gobierno bien pudo haberlo movido, pero decidió mantenerlo en la misma jornada.
Esta conjunción dará forma a un descanso continuado de tres días —sábado, domingo y el mencionado lunes—, consolidando una oportunidad inmejorable para propiciar encuentros recreativos, salidas o escapadas turísticas cortas sin la presión de la rutina laboral inmediata.
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