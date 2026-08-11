Javier Milei firmó el decreto: la inopinada decisión del Gobierno con el feriado tras el Día del Niño

Al tratarse de un feriado trasladable que cae en lunes, se conformará automáticamente un fin de semana largo de tres días —sábado 15, domingo 16 y lunes 17—, una combinación inmejorable para propiciar las reuniones familiares, las salidas recreativas o una escapada turística de corta distancia. El Gobierno bien pudo haberlo movido, pero decidió mantenerlo en la misma jornada.

Esta conjunción dará forma a un descanso continuado de tres días —sábado, domingo y el mencionado lunes—, consolidando una oportunidad inmejorable para propiciar encuentros recreativos, salidas o escapadas turísticas cortas sin la presión de la rutina laboral inmediata.