El Gobierno activó un feriado el 17 de octubre, pero no será para recordar a Juan Domingo Perón

Los antecedentes históricos que motivan la medida se retrotraen al 17 de octubre de 1755, fecha en la cual el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Don José de Andonaegui, accedió al pedido formal de los primeros pobladores de la zona. En aquella oportunidad, se le otorgó de manera oficial el título de “Villa Nuestra Señora de Luján” al caserío ubicado en las inmediaciones del templo, formalizando la traza urbana a través de un plano confeccionado por el piloto de navío Agustín de La Rea.