El Gobierno activó un feriado el 17 de octubre, pero no será para recordar a Juan Domingo Perón
Una localidad bonaerense estableció un feriado para una fecha histórica muy particular, que coincide con el tradicional Día de la Lealtad a Perón.
Mientras que el 17 de octubre está culturalmente asociado en la Argentina con la conmemoración del Día de la Lealtad a Juan Domingo Perón, en el partido de Luján esa misma fecha se celebra un importante hito institucional y fundacional completamente alejado de la política partidaria. El Gobierno local activó un feriado para ese día.
Por qué se declara asueto administrativo el 17 de octubre en Luján
De acuerdo con el decreto oficial, el municipio estableció un asueto administrativo para todo el personal de la comuna con motivo de celebrarse un nuevo aniversario de la Fundación Cívica de la Villa de Luján.
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Los antecedentes históricos que motivan la medida se retrotraen al 17 de octubre de 1755, fecha en la cual el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Don José de Andonaegui, accedió al pedido formal de los primeros pobladores de la zona. En aquella oportunidad, se le otorgó de manera oficial el título de “Villa Nuestra Señora de Luján” al caserío ubicado en las inmediaciones del templo, formalizando la traza urbana a través de un plano confeccionado por el piloto de navío Agustín de La Rea.
- Gestiones históricas: El reconocimiento institucional fue impulsado por Don Juan de Lezica y Torrezuri, un vecino de origen vizcaíno vinculado fuertemente a la zona por gratitud hacia la Virgen tras curarse de una grave enfermedad.
- Alcance de la medida: La disposición municipal contempla el cese de actividades en las dependencias de la administración local, garantizando la cobertura de guardias esenciales, e invita formalmente a los organismos provinciales, nacionales, a la banca y al sector comercial a adherirse al asueto.
De este modo, el calendario local reserva el décimo mes del año para conmemorar los orígenes fundacionales de la región, diferenciándose por completo del significado político que la fecha tiene a nivel nacional.
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