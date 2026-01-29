El Gobierno dio de baja a otras 13 prepagas y ya suman 40 en lo que va del año: la lista completa
Con estas nuevas bajas ya son 40 prepagas que fueron dadas de baja en lo que va del año en el marco de un proceso de revisión del padrón de empresas habilitadas para operar en el sistema de medicina privada.
El gobierno de Javier Milei inició este jueves el procedimiento para dar de baja a otras 13 prepagas que se encontraban inscriptas de manera provisoria o con trámites pendientes para su habilitación definitiva dentro del sistema de salud privado.
Así quedó plasmado en un Edicto de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) publicado hoy en el Boletín Oficial con la firma de la Secretaria General de ese organismo, Silvia Noemí Viazzi. Allí se informó el rechazo de las solicitudes de inscripción definitiva y la cancelación de los registros provisorios otorgados oportunamente a las entidades alcanzadas.
De acuerdo con la SSS la medida alcanza a empresas de medicina privada que no completaron el proceso requerido por la normativa vigente para obtener la habilitación definitiva como prestadoras de medicina prepaga. El edicto de la SSS constituye una notificación formal a los usuarios e inicia las instancias administrativas correspondientes.
La resolución se enmarca en el proceso de revisión del padrón de empresas habilitadas para operar en el sistema de medicina prepaga, conforme a lo establecido por la Ley 26.682, que exige la presentación de documentación respaldatoria sobre la actividad, información financiera y datos vinculados a los afiliados, entre otros requisitos.
Estas bajas se suman a otras medidas adoptadas desde comienzos de 2026. El pasado 20 de enero, el Gobierno ya había dispuesto la exclusión de cuatro empresas, lo que elevó a 27 el total de prepagas dadas de baja en lo que va del año.
El Ejecutivo enmarca estas decisiones en un proceso de depuración y actualización del registro de prestadores, una política que comenzó a implementarse en 2024 y que fue definida oficialmente como un “reordenamiento” del sistema, con el objetivo de mejorar la transparencia y el control en el mercado de la salud privada.
Prepagas dadas de baja
Las empresas de medicina privada dadas de baja este jueves son:
- Codime S.A.
- Mapfre Salud S.A.
- Sociedad Médica Universitaria S.A.
- Carra Salud S.A.
- Huinca Salud
- Rescate Centro S.A.
- Emergencia Río Cuarto (Aspurc)
- Emergencias Médicas Punilla S.A.
- Grupo Gerenciador G4 S.A.
- Emergencia Cardio Asistencial S.A.
- Pangea S.A.
- Obra Social del Personal de la Industria Lechera (Atilra).
- Armiento S.A. (Grupo A Mano).
Estas 13 empresas se suman a las 27 que ya fueron dadas de baja desde comienzos de este año:
- Staff Médico S.A.
- Sancor Medicina Privada S.A.
- Obra Social del Personal Aeronáutico (OSPA)
- Asociación Mutual Trabajadores Actividad Repostería – Servicios Relacionados con la Salud Humana.
- Mutual Persona John Deere Argentina.
- Asistencia Mutual Aeronavegante.
- Instituto Médico Asistencial IMA.
- Centro Médico Mar del Plata Asociación Civil.
- Obra Social de la Cámara de la Industria Curtidora Argentina.
- Asociación Mutual Integral de Consumos y Servicios.
- Asociación Mutual de Comerciantes Bartolomé Mitre.
- Gran Cooperativa de Crédito, Vivienda, Consumo Ltda.
- Asociación Mutual Bs. As. Staff de Medicina y Servicios.
- Asociación Mutual Intercooperativa.
- Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañas Limitada.
- Instituto Materno Infantil S.A.
- Empy SRL.
- Asociación Mutual del Personal del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación.
- Austral Organización Médica Integral.
- Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Créditos Cuenca del Salado Ltda.
- Plural Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda.
- IE Emergencias Médicas Bolivar S.A.
- Cardio S.A.
- Mutual de Ayuda entre Profesionales del Arte de Curar del Sanatorio Garay.
- Asociación Mutual Mercantil del Personal de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba.
- Plan Odontológico Integral S.A.
- Cámara de Tabaco de Misiones.
