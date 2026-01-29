El Gobierno dio de baja a otras 13 prepagas y ya suman 40 en lo que va del año: la lista completa

ministro lugones captura Mario Lugones, ministro de Salud de la Nación.

El Ejecutivo enmarca estas decisiones en un proceso de depuración y actualización del registro de prestadores, una política que comenzó a implementarse en 2024 y que fue definida oficialmente como un “reordenamiento” del sistema, con el objetivo de mejorar la transparencia y el control en el mercado de la salud privada.

Prepagas dadas de baja

Las empresas de medicina privada dadas de baja este jueves son:

Codime S.A.

Mapfre Salud S.A.

Sociedad Médica Universitaria S.A.

Carra Salud S.A.

Huinca Salud

Rescate Centro S.A.

Emergencia Río Cuarto (Aspurc)

Emergencias Médicas Punilla S.A.

Grupo Gerenciador G4 S.A.

Emergencia Cardio Asistencial S.A.

Pangea S.A.

Obra Social del Personal de la Industria Lechera (Atilra).

Armiento S.A. (Grupo A Mano).

Estas 13 empresas se suman a las 27 que ya fueron dadas de baja desde comienzos de este año:

Staff Médico S.A.

Sancor Medicina Privada S.A.

Obra Social del Personal Aeronáutico (OSPA)

Asociación Mutual Trabajadores Actividad Repostería – Servicios Relacionados con la Salud Humana.

Mutual Persona John Deere Argentina.

Asistencia Mutual Aeronavegante.

Instituto Médico Asistencial IMA.

Centro Médico Mar del Plata Asociación Civil.

Obra Social de la Cámara de la Industria Curtidora Argentina.

Asociación Mutual Integral de Consumos y Servicios.

Asociación Mutual de Comerciantes Bartolomé Mitre.

Gran Cooperativa de Crédito, Vivienda, Consumo Ltda.

Asociación Mutual Bs. As. Staff de Medicina y Servicios.

Asociación Mutual Intercooperativa.

Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañas Limitada.

Instituto Materno Infantil S.A.

Empy SRL.

Asociación Mutual del Personal del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación.

Austral Organización Médica Integral.

Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Créditos Cuenca del Salado Ltda.

Plural Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda.

IE Emergencias Médicas Bolivar S.A.

Cardio S.A.

Mutual de Ayuda entre Profesionales del Arte de Curar del Sanatorio Garay.

Asociación Mutual Mercantil del Personal de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba.

Plan Odontológico Integral S.A.

Cámara de Tabaco de Misiones.

