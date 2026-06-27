El Gobierno firmó la Ley 11825 y no se puede comprar alcohol durante Selección Argentina vs. Jordania

Dicho artículo dispone explícitamente en todo el territorio provincial la prohibición de venta, expendio o suministro a cualquier título de bebidas alcohólicas a partir de las 23:00 horas y hasta las 8:00 horas del día siguiente. Por lo tanto, desde el pitazo inicial del partido de la Albiceleste, los comercios tradicionales no podrán comercializar estos productos.

¿Qué comercios se ven afectados por la prohibición?

La regulación del expendio es estricta respecto a los canales de venta comercial y establece responsabilidades claras: