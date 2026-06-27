El Gobierno firmó la Ley 11825 y no se puede comprar alcohol durante Selección Argentina vs. Jordania
Durante el horario del partido del Mundial 2026, rige la restricción nocturna de la normativa del gobierno bonaerense para la comercialización de alcohol.
La expectativa por el cierre del Grupo J del Mundial 2026 es total. Sin embargo, los hinchas que sigan el encuentro en territorio bonaerense deberán tener en cuenta una normativa del Gobierno que afectará directamente el expendio de bebidas durante el partido de la Selección Argentina vs. Jordania.
El impacto de la Ley 11825 en el partido de la Selección Argentina
El encuentro frente a Jordania está programado para este sábado a las 23:00 horas. Esta coincidencia horaria activa automáticamente la aplicación del artículo 1 de la Ley provincial 11825 de la Provincia de Buenos Aires, sancionada en el año 2005.
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Dicho artículo dispone explícitamente en todo el territorio provincial la prohibición de venta, expendio o suministro a cualquier título de bebidas alcohólicas a partir de las 23:00 horas y hasta las 8:00 horas del día siguiente. Por lo tanto, desde el pitazo inicial del partido de la Albiceleste, los comercios tradicionales no podrán comercializar estos productos.
¿Qué comercios se ven afectados por la prohibición?
La regulación del expendio es estricta respecto a los canales de venta comercial y establece responsabilidades claras:
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Locales bailables: Deberán cesar de forma obligatoria el suministro de alcohol una hora antes de su horario de cierre definitivo.
Kioscos y estaciones de servicio: El artículo 2 de la norma ratifica que estos rubros (kioscos, polirrubros y estaciones de servicio con sus anexos), además de la venta ambulante, tienen prohibida la venta, depósito y exhibición de bebidas alcohólicas las 24 horas del día.
Controles y sanciones: Las respectivas municipalidades, junto al Ministerio de Seguridad y carteras provinciales, actúan como autoridades de comprobación. Quienes violen la normativa se exponen a fuertes multas económicas y clausuras comerciales inmediatas que van desde los 5 hasta los 180 días.
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