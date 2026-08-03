Otorgan bono de $50 mil pesos para militares y efectivos de las Fuerzas de Seguridad federales

El ministro de Defensa Carlos Alberto Presti y el presidente Javier Milei. Foto: Fuerzas Armadas.

En este caso, el Gobierno indicó que la decisión busca mantener una adecuada jerarquización de las remuneraciones de las fuerzas policiales y de seguridad federales, en relación con las funciones, responsabilidades y tareas que desempeñan.

Ambos decretos facultan a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público a dictar las normas complementarias necesarias para la implementación de la medida. Asimismo, establecen que el gasto será afrontado con las partidas presupuestarias asignadas a cada una de las jurisdicciones involucradas.

La suma extraordinaria se incorpora a las medidas salariales adoptadas este año para el personal uniformado. Entre ellas se encuentra el suplemento por título académico creado mediante el Decreto 473/2026, que reconoce adicionales permanentes para quienes acrediten estudios de nivel técnico, universitario o de posgrado.

Decreto 695/2026:

Decreto 696/2026: