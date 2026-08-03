Otorgan bono de $50 mil pesos para militares y efectivos de las Fuerzas de Seguridad federales
El bono será abonado por única vez con los salarios de agosto. Alcanzará al personal de las FF.AA., Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, PSA, SPF.
El gobierno de Javier Milei otorgó este lunes un bono remunerativo y por única vez de 50 mil pesos a efectivos de las Fuerzas Armadas y de las distintas fuerzas de Seguridad federales. Así quedó plasmado en los Decretos 695/2026 y 696/2026 publicados hoy en el Boletín Oficial con las firmas de Milei; el Jefe de Gabinete, Diego Santilli y los ministros de Defensa, Luis Presti y de Seguridad, Alejandra Monteoliva.
La suma será abonada por única vez junto con los haberes correspondientes al mes de agosto y tendrá carácter remunerativo y no bonificable, por lo que será tenida en cuenta para los aportes y contribuciones previsionales, aunque no servirá de base para calcular adicionales o suplementos salariales.
El Decreto 695/2026 alcanza al personal militar en actividad del Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina, además del personal de la Policía de Establecimientos Navales y del personal civil de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.
Entre los fundamentos de la medida, el gobierno advierte que el objetivo es adecuar los ingresos del personal para preservar el poder adquisitivo de las remuneraciones, en función de las responsabilidades y la dedicación que demandan sus funciones.
Por su parte, el Decreto 696/2026, correspondiente al Ministerio de Seguridad Nacional, extiende el beneficio al personal en actividad y a los alumnos de la Gendarmería Nacional Argentina, al personal de la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal. También comprende al personal en actividad de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal.
En este caso, el Gobierno indicó que la decisión busca mantener una adecuada jerarquización de las remuneraciones de las fuerzas policiales y de seguridad federales, en relación con las funciones, responsabilidades y tareas que desempeñan.
Ambos decretos facultan a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público a dictar las normas complementarias necesarias para la implementación de la medida. Asimismo, establecen que el gasto será afrontado con las partidas presupuestarias asignadas a cada una de las jurisdicciones involucradas.
La suma extraordinaria se incorpora a las medidas salariales adoptadas este año para el personal uniformado. Entre ellas se encuentra el suplemento por título académico creado mediante el Decreto 473/2026, que reconoce adicionales permanentes para quienes acrediten estudios de nivel técnico, universitario o de posgrado.
Decreto 695/2026:
Decreto 696/2026:
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