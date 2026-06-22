El Gobierno reactivó el Previaje y devuelve hasta el equivalente a $200.000 en vacaciones de invierno
La provincia de La Rioja confirmó que reactivará el Previaje riojano en julio. Devolverán la mitad de los gastos turísticos con la moneda local.
El Gobierno de La Rioja anunció el regreso oficial del Previaje riojano para potenciar el turismo durante vacaciones de invierno. Esta iniciativa busca generar un importante movimiento económico en el sector y reintegrará el 50% de los gastos realizados en alojamientos o agencias de viaje dentro de la provincia.
Los topes y el impacto del Previaje en Chachos
El gobernador Ricardo Quintela destacó que la medida estará vigente durante todo el mes de julio para hacer frente al complejo escenario que atraviesa la actividad a nivel nacional. A través de este programa, el beneficio tendrá un límite máximo de devolución de hasta 200.000 Chachos por persona, correspondientes a los bonos de cancelación de deuda.
En los próximos días, a través de la página web oficial, las autoridades darán a conocer los requisitos, el listado de prestadores adheridos y el mecanismo paso a paso para acceder a los reintegros.
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Antecedentes positivos para el turismo y la economía
Semanas atrás, diversos sectores empresariales del turismo habían manifestado públicamente su deseo de que regresaran los bonos para lograr impulsar la actividad comercial.
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