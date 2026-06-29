El Incucai comenzará a cobrar los estudios y prácticas previos a un trasplante
Los estudios a pacientes sin obra social ni prepaga continuarán siendo financiados con recursos del Fondo Solidario de Trasplantes del Incucai.
El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) aprobó este lunes un nuevo esquema de costos para los estudios realizados por su Laboratorio Nacional de Inmunogenética y comenzará a facturarlos a las obras sociales y prepagas. Así quedó plasmado en la Resolución 235/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial en la que también se dispone que los estudios destinados a personas con cobertura pública exclusiva continuarán siendo financiados con recursos del Fondo Solidario de Trasplantes, sin costo para los pacientes.
Desde el organismo explicaron que el Laboratorio Nacional de Inmunogenética, creado en 2023, realiza estudios de tipificación de donantes, análisis de histocompatibilidad y otras prestaciones destinadas a pacientes con indicación de trasplante de órganos, tejidos y células progenitoras hematopoyéticas. Además, brinda soporte al sistema nacional de procuración y trasplante y responde a contingencias que puedan afectar a otros laboratorios del país.
Entre los fundamentos de la medida, se destaca que estas prestaciones implican la utilización de recursos, equipamiento e insumos cuyos costos eran afrontados hasta hoy íntegramente por el Incucai, por lo que consideró necesario implementar un mecanismo para recuperar esos gastos a partir de estudios de costos elaborados por el laboratorio y por la Dirección del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas.
La resolución también deja sin efecto la Resolución 97/2026, que había dispuesto un esquema similar pero que nunca llegó a entrar en vigencia debido a una revisión operativa y de costos.
El anexo de la norma fija los valores de cada una de las prestaciones. La inscripción de un paciente en lista de espera para un trasplante de órgano sólido tendrá un costo de 514 mil pesos, mientras que un estudio de HLA y anticuerpos anti-HLA para pacientes de células progenitoras hematopoyéticas costará 979 mil pesos. También se establecen valores para estudios de histocompatibilidad, determinaciones de células CD34+, quimerismo y detección de ADN libre circulante, entre otros análisis especializados.
La norma dispone que la Dirección de Administración y la Dirección del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas adopten las medidas necesarias para implementar el nuevo sistema de facturación. Además, establece que la resolución entrará en vigencia a los 30 días corridos de su publicación en el Boletín Oficial.
Resolución 235/2026:
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