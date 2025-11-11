El interventor del Hospital Garrahan sancionó a los trabajadores que irrumpieron en su oficina

Por su parte, Norma Lezana calificó las acusaciones en su contra como "ridículas, infundadas e insólitas" e invitó a la ciudadanía a acompañar el reclamo: "Lo que está ocurriendo es un intento de disciplinamiento hacia quienes luchamos por la salud pública y los derechos laborales. Por eso, este cabildo es una respuesta colectiva ante los ataques y las reformas que buscan avanzar sobre nuestros derechos".

hospital garrahan

El Hospital Garrahan anunció un aumento "histórico" para sus trabajadores

Tras un trabajo en conjunto con el Gobierno nacional, el Hospital Garrahan anunció un aumento de sueldo cercano al 60% en la asignación básica de sus trabajadores. La suba estará dirigida al personal de planta, contratos de empleo público, becarios y residentes con Beca Institución.

El incremento salarial para los trabajadores del Garrahan fue anunciado este martes a través de un comunicado publicado en las redes sociales oficiales del hospital, donde calificaron el aumento como “histórico”.

En el escrito destacaron que “desde el 10 de diciembre de 2023, con el inicio de la nueva gestión nacional, el Garrahan comenzó un proceso profundo de orden, transparencia y eficiencia”. Como consecuencia de ese camino, en septiembre se este año fue posible el otorgamiento de un bono mensual fijo de $350.000 para el personal no asistencial y de $450.000 para el personal asistencial. Esto, señalaron, “se logró con recursos propios y sin afectar la sostenibilidad del hospital”.

“Hoy, gracias al trabajo conjunto con el Gobierno Nacional, ese reconocimiento se consolida con un aumento de sueldo cercano al 60% en la asignación básica, que será dirigido al personal de planta, contratos de empleo público, becarios y residentes con Beca Institución”, confirmaron desde el Hospital Garrahan en el escrito.

Al respecto, resaltaron que “este aumento es un reconocimiento al esfuerzo de los equipos médicos, de enfermería, técnicos y administrativos” porque, “Incluso en momentos adversos en los que se utilizó al hospital como bandera política, afectando al personal con situaciones extorsivas, ellos siguieron trabajando con compromiso, sosteniendo la atención y garantizando ni más ni menos que la salud de los niños”.

aumento sueldo garrahan

En el mismo comunicado aclararon que “en los próximos días” los empleados del hospital podrán ver impactado el aumento retroactivo a octubre “porque el Garrahan ya cuenta con los recursos necesarios para adelantar el pago mientras llegan los fondos del Gobierno Nacional”.

En otra parte del texto destacaron que “en el Hospital Garrahan la eficiencia no es una palabra vacía: es lo que hace posible cuidar mejor a quienes todos los días cuidan a los niños de este país”.

“Así funciona una administración ordenada: la plata alcanza, el trabajo se valora y los resultados se ven”, sostuvieron y para finalizar, completaron: “El Garrahan crece y demuestra que, con responsabilidad y eficiencia, el mérito y el esfuerzo vuelven a tener sentido”.

El aumento tras los conflictos

Hace tan solo cuatro días, grupos sindicales pertenecientes a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y a la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) ocuparon por la fuerza las oficinas del área directiva del hospital pediátrico y retuvieron a empleados, en protesta por descuentos aplicados a quienes habían participado de los paros.

Sucede que el pasado 21 de octubre, los empleados nucleados a la APyT habían realizado un paro de 24 horas para exigir que se aplique la ley de emergencia pediátrica.

Como respuesta, voceros del centro pediátrico afirmaron que “el accionar violento de los gremios demuestra que no se trata de un reclamo legítimo, sino de una maniobra política que busca paralizar la gestión del hospital”.