El "Joker argentino", indignado en las elecciones: "Es la primera vez que no me dejan votar"

Luego, se acercó una mujer del personal del colegio al que asistió, para decirle que era imposible que votara en esas condiciones: "No exhibe el rostro. Yo soy la delegada de la escuela y a nosotros lo que nos indican es que a la persona se le tiene que ver el rostro, la persona no puede venir con una máscara, por ejemplo. Es desde ese lugar, por un tema de identidad".