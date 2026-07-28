Incendio trágico en una casa en Santa Fe: murió un nene de cuatro años

Según su relato, cuando advirtieron el incendio no dudaron en acudir para ayudar a los dos hermanos atrapados: “Cuando mi marido se da cuenta que el nene estaba adentro se tiró, pero se prendió fuego las manos”.

El menor de cuatro años falleció dentro de la vivienda mientras que su hermano fue trasladado al Hospital de Niños de Santa Fe. Según se informó, ingresó a la guardia en buen estado general, sin quemaduras ni signos de intoxicación por monóxido de carbono. De todas maneras, los médicos indicaron que debía permanecer internado en el área de Cuidados Especiales y bajo observación permanente. En paralelo, un equipo interdisciplinario seguirá de cerca su caso para controlar su evolución física y emocional.

Hasta el momento se desconocen las causas por las que se originó el incendio. En el lugar trabajó personal de la Policía de Investigaciones (PDI), cuyos efectivos llevaron a cabo las primeras pericias para intentar determinar cómo se produjo el siniestro.