"El loco de la perra" atacó y destruyó un auto con un palo de golf

Franco fue la víctima en un episodio, en comunicación con C5N, contó lo ocurrido: "Íbamos a la casa de una amiga de mi mujer, nos olvidamos algo, volvimos y dejamos el auto estacionado pero no mal estacionado, o sea la camioneta pasaba y nada, este chico que ya tiene unos problemitas y tuvo problemas dentro del barrio, arrancó a los gritos, a los bocinazos".

Continuó: "Me dijo que le corra la camioneta de mala manera, yo entiendo que tenía una emergencia y todo, pero para mi no es la manera". A su vez, reconoció "el auto estaba estacionado de mala manera, yo entiendo" y resaltó "pero no era para esa escena, me decía vení me corres el auto por favor y listo, osea yo estoy acostumbrado a eso".

Franco recalcó que el agresor "ya tuvo problemas ahí adentro, no vive ahí, vive un pariente de él, no me quisieron dar mucha información en el barrio, por eso pedí las cámaras para ver si yo podía hacer algo, porque ya tuvo problemas, anda con la perra por todos lados, está medio "talarira"" añadió.

Al consultarle que pasó con la seguridad del lugar, el muchacho resaltó que "no me dieron mucha más info, llame a la guardia para que lo frenen y ya se había ido, lo único que me dijeron es que podían darme la cámara de seguridad", concluyo.

Embed - RELATO SALVAJE en un BARRIO PRIVADO de PILAR