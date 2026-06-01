Cuándo es el Día del Padre 2026 en 22 de las 23 provincias de Argentina
Se acerca una nueva edición del Día del Padre en la Argentina y muchos se preguntan cuándo se festejará en este 2026. Conocé el motivo de la fecha.
El Día del Padre es una de las fechas familiares más importantes del calendario argentino y vuelve a generar la misma pregunta todos los años. A diferencia de otras efemérides que poseen un día fijo, esta celebración cambia constantemente su fecha de festejo.
IMPORTANTE: Cambió el pronóstico y se adelantan las lluvias en el AMBA: a qué hora se larga y qué pasa con las tormentas
Cuándo se celebra el Día del Padre en 2026
En este 2026, el Día del Padre se celebrará oficialmente el domingo 21 de junio. La fecha se modifica anualmente porque la tradición establece que siempre se ubique en el tercer domingo del sexto mes del año. Esta modalidad permite que coincida con un fin de semana, facilitando los encuentros y reuniones entre las familias.
A su vez, este año la celebración quedará muy cerca del feriado nacional del 20 de junio, día en que se conmemora el paso a la inmortalidad de Manuel Belgrano. Sin embargo, como ese día caerá sábado, no habrá un fin de semana largo como ocurrió durante el 2025.
El origen de la celebración y la excepción de Mendoza
La historia internacional señala que la impulsora del festejo fue Sonora Smart Dodd en Washington, quien en 1910 buscó homenajear a su progenitor, un veterano de guerra que crió solo a sus seis hijos. Inspirada por el éxito del Día de la Madre, propuso crear una jornada para reconocer a los padres, idea que se expandió hasta que el presidente Lyndon B. Johnson la oficializó en 1966.
No obstante, en la Argentina existió otra propuesta histórica. Distintos sectores intentaron establecer el 24 de agosto en homenaje al General José de San Martín y al nacimiento de su hija Merceditas en 1816. Si bien la fecha internacional de junio se impuso, la provincia de Mendoza todavía mantiene viva la tradición sanmartiniana dentro de su calendario escolar a través de la Ley Provincial N° 5.131.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario