Cuándo es el Día del Padre 2026 en 22 de las 23 provincias de Argentina

El origen de la celebración y la excepción de Mendoza

José de San MArtín

La historia internacional señala que la impulsora del festejo fue Sonora Smart Dodd en Washington, quien en 1910 buscó homenajear a su progenitor, un veterano de guerra que crió solo a sus seis hijos. Inspirada por el éxito del Día de la Madre, propuso crear una jornada para reconocer a los padres, idea que se expandió hasta que el presidente Lyndon B. Johnson la oficializó en 1966.